Na budúci rok začneme masívnu výstavbu nájomných bytov, hovorí Kollár

„Keď chcete začať stavať, žiadate o stavebné povolenie tri roky. Preto, aby sme mohli začať stavať nájomné byty, musíme zmeniť stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní,“ povedal v diskusii na Tablet.tv Boris Kollár.„Tieto dva zákony už sú napísané, robilo sa na tom tri mesiace. Teraz to prebehne cez Koaličnú radu a pôjde to von,“ povedal. Pri aktuálne rastúcich cenách nehnuteľností podľa neho mnohí občania ocenia, keď si namiesto vybavovania vysokej hypotéky budú môcť za dvesto – tristo eur prenajať štátny byt. „Keď bude platiť nájomné, nebude mať problém a po desiatich – dvadsiatich rokoch si byt bude môcť odkúpiť,“ povedal Kollár. Dodal, že tento projekt podľa neho ľuďom pomôže, veľkí developeri ho však môžu vnímať ako hrozbu.

Kollár odmieta, že by minister sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) znížil nízkopríjmovým skupinám minimálnu mzdu na budúci rok, či zobral dôchodcom trinásty dôchodok. Uviedol, že obe skupiny dostanú reálne viac peňazí ako doteraz, bude to však menej, ako by im garantovala legislatíva schválená za bývalej vlády v predvolebnom období. „Keď sa dôchodcovia teraz na Vianoce pozrú do peňaženky, uvidia, či majú viacej, alebo menej. Podľa toho, koľko peňazí sme na to pripravili, tristo miliónov, tak dostanú raz toľko ako mali,“ povedal Kollár.

„A niektorí dôchodcovia za minulej vlády tento príspevok vôbec nedostali, okolo 150.000 dôchodcov. Teraz dostanú aj tí, ktorí boli predtým ukrátení,“ uviedol. Dodal, že Smer-SD sľuboval 13. dôchodky už od roku 2010, uzákonil ich však až teraz, tesne pred voľbami. Kollár by chcel ešte na jeseň dotiahnuť prípravu exekučnej amnestie. „Pani ministerka už na tom pracuje, my máme tiež svoj koncept a chceme to vycizelovať,“ povedal. Na jeseň by sa podľa neho malo schváliť aj zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a deti do šesť rokov.

Mediálny tlak je podľa Kollárom dôkazom toho, že hnutie pracuje pre voličov a nie oligarchov

„Na aktuálnej schôdzi parlamentu považujem za najdôležitejší bod pomoc 120.000 ženám - dôchodkyniam, ročníky 58, 59 a 60, ktoré minulá vláda okradla o ich práva. My sme za to bojovali v minulom volebnom období, dokonca sme to dali na Ústavný súd a teraz je to v parlamente,“ konštatuje líder hnutia Sme rodina.

Na otázku, či sa na stretnutí so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom nesnažil ovplyvniť jeho médiá, Kollár odpovedal, že v žiadnom prípade. „Jediné, čo som od neho žiadal, bolo, aby zachovávali jednotný meter na všetkých,“ tvrdí. „Chcel som vedieť, či on vydal príkaz na to, že jeho médiá, kým sme boli štyri roky v opozícii, išli po nás ako po údenom. A teraz, keď sme sa dostali do vlády, sa to znásobilo,“ dodal. Podľa Kollára je práve mediálny tlak dôkazom toho, že hnutie pracuje pre voličov a nie oligarchov.

Dodal, že v samotnom stretnutí problém nevidí. „Štyri dni predtým som sedel s pánom Sotákom, ktorý je tiež súkromný podnikateľ, má železiarne, zamestnáva tisíce ľudí a tiež má svoje problémy, ktoré potreboval tlmočiť,“ vyhlásil predseda parlamentu a strany Sme rodina.