Fica najnovší vývoj preferencii nevyrušuje: Prieskumom tohto typu neverím vôbec, odkázal

Fico sa včera ocitol v diskusii RTVS, kde bol spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina). Ku koncu relácie bol odhalený výsledok posledného prieskumu agentúry Median SK, kde má Smer vyše 9 percent.

Fico prieskumy nekomentuje

"Poznáte moju zásadu a tá je principiálna - ja nikdy žiadne prieskumy verejnej mienky, lebo trištvrte z nich sú sfalšované," povedal v relácii O 5 minút 12 predseda Smeru Fico. "Mňa tieto čísla vôbec nezaujímajú. Podstatnejšie je to, aké sú skutočné nálady ľudí," povedal Fico s tým, že je potrebné medzi týchto ľudí chodiť fyzicky. "Sú tu individuálne zlyhania niektorých politikov. Je to veľká hanba, čo sa teraz na Slovensku deje," opakuje expremiér.

"Prieskumom tohto typu neverím vôbec. Nálada vo verejnosti naznačuje, že táto vládna koalícia bude opäť iba nejakou epizódou v tom svojom politickom živote," uzavrel predseda Smeru Fico. "Myslím si, že budúci rok sa ukáže, akým spôsobom sa nám podarilo prekonať túto krízu a verím, že nálada v spoločnosti bude budúci rok oveľa, oveľa lepšia," reagoval na prieskum Ficov spoludiskutujúci minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina.

O prvé miesto sa bije OĽaNO s Hlasom-SD

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v týchto dňoch, zvíťazilo by hnutie OĽANO so ziskom 17 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila novovznikajúca strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov. Treťou by bola SaS so ziskom 11,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo spolu sedem strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 14. do 18. septembra na vzorke 1007 respondentov realizovala agentúra Median SK pre RTVS.

Pád Smeru na štvrté miesto

Štvrtou najsilnejšou stranou by bol podľa prieskumu Smer-SD, ktorému by dalo hlas 9,1 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala ešte ĽSNS s 8,8 percenta, strana Sme rodina so ziskom 8,7 percenta a Progresívne Slovensko s výsledkom 6,6 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostalo KDH s výsledkom 4,2 percenta a strana Za ľudí s 3,4 percenta hlasov. SNS a Vlasť by volilo zhodne 2,5 percenta respondentov. SMK by podľa prieskumu získala 2,3 percenta hlasov, Dobrá voľba 1,8 percenta, Spolu-OD 1,3 percenta a Socialisti.sk 1,2 percenta.