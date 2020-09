Slovenskí vedci hlásia obrovský úspech: Vývoj vakcíny prináša dobré výsledky, vedľajšie účinky nezaznamenali!

Slovenskí vedci už ukončili prvú časť predklinických skúšok a podarilo sa im zabrániť, aby vírus vstúpil do bunky a ďalej sa rozmnožoval. Testy v tejto fáze samozrejme neprebiehajú na ľuďoch, ale na myšiach. Na malých tvoroch po vakcinácii slovenskou látkou doteraz neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky. Správu priniesla televízia Markíza.

Ilustračná foto. Zdroj: Getty Images

Protilátky, ktoré vytvorili v našich laboratóriách, úplne zneškodnili živý koronavírus. U myší sa vakcína podpísala pod vysokú koncentráciu protilátok. Vyvíjajúca sa vakcína je zameraná veľmi špecificky. Má zasahovať cielene len to, na čo je určená.

Klinické testy na ľuďoch by mali začať až koncom roka. (ilustračná foto) Zdroj: Getty Images

Kedy by mali začať klinické skúšky na ľuďoch? V pláne je bližší termín, než by ste si možno mysleli. Odštartovať by mali už ku koncu tohto roka. Všetko v súčastnosti prebieha bez podpory štátu, pričom celý proces nie je lacný. Stojí desiatky miliónov eur. A keďže najvyššou prioritou je bezpečnosť a tím slovenských odborníkov nechce nič podceniť, na jej použitie v praxi si ešte musíme počkať.