KORONAVÍRUS zatvoril ďalšiu školu: Na gymnáziu v Partizánskom je pozitívny jeden študent

„Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prievidzi informovala, že naše gymnázium ide do karantény. Dôvodom je výskyt COVID-19 u študentov z rôznych tried. Chcem poprosiť, aby všetci študenti gymnázia, zamestnanci a ich blízki dodržiavali respiračnú hygienu na pracovisku a pri každom sociálnom kontakte s cieľom eliminovať ďalší prenos choroby,“ uviedol Božik na sociálnej sieti.

Podľa regionálnej hygieničky Zuzany Tarnócziovej pozitívne testovaný študent oznámil hygienikom ďalšie dve osoby, s ktorými bol v kontakte a ktoré sú choré, len zatiaľ nemajú výsledky ich testov. „Ide o študentov, ktorí sú z iných tried školy. Dohľadávame aj kontakty týchto dvoch študentov. Ak by bol pozitívny len jeden študent, do izolácie by išla iba jedna trieda. Keďže chorí sú ďalší dvaja chlapci z iných tried, museli sme dať do karantény celú školu,“ povedala Tarnócziová. Ako dodala, gymnázium zostane zatvorené minimálne celý budúci týždeň, o ďalšom postupe sa rozhodne, keď budú mať hygienici výsledky ďalších testov.