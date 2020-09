Hlavné mesto opäť preverí trpezlivosť vodičov: Zdržíte sa na týchto miestach

BRATISLAVA - Vodiči sa v stredu ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste. Nehodu odstraňujú podľa Zelenej vlny RTVS v Bratislave na Slovnaftskej za veľkým kruhovým objazdom smerom do mesta, blokovaný je jeden pruh, vodiči stratia asi 15 minút. Rovnaký čas si počkajú na Ulici Svornosti pri obchodnom dome smerom do mesta, kde je pre nehodu čiastočne blokovaný jeden pruh.

Štvrťhodinu sa vodiči zdržia v kolónach na Račianskej smerom do mesta, na Vrakunskej smerom do mesta, vo Vrakuni na Ráztočnej, Dvojkrížnej a Hradskej smerom do centra a na Karloveskej, Molecovej aj Devínskej ceste smerom do mesta. Kolóny vodiči hlásia aj na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy, počkajú si v nich tiež asi 15 minút.