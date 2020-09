Kollár po laškovaní s transsexuálom prišiel o nomináciu na Homofóba roka! S LGBT má praktické skúsenosti

BRATISLAVA - Poriadne pikantná komunikácia šéfa parlamentu Borisa Kollára s transrodovou modelkou Paris Nemc je verejne "známa" už niekoľko dní. Politik, ktorý sa dostal do povedomia našincov práve vďaka svojim pletkám, sám potvrdil jej autenticitu. A výsledok? Prišiel o nomináciu na Homofóba roka.

Organizátori každoročnej ankety o anti-cenu Homofób roka, mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv a Dúhové Slovensko, informovali, že Borisovi Kollárovi odňali nomináciu na túto anti-cenu práve vzhľahom na zverejnenie komunikácie predsedu NR SR s transrodovou modelkou Paris Nemc.

“S kolegyňami a kolegami sme sa uzhodli, že pán Kollár bol na anti-cenu Homofób roka nominovaný neprávom, nakoľko voči LGBT ľuďom má mimoriadne pozitívny vzťah a to ako na teoretickej, tak i praktickej úrovni," znie v tlačovej správe od riaditeľa Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera.

"Pán Kollár by však nemal byť smutný, určite zaboduje v súťaži Pokrytec roka, ak sa bude konať. Používanie takýchto kategórií na hodnotenie počínania politikov by sme odporúčali používať aj niektorým bulvárnym webom namiesto dehonestovania transrodových osôb,” dodal ďalej Weisenbacher.

Spomínaná komunikácia sa objavila na internete minulý týždeň. Zverejnila ju neznáma osoba. Ako prvý o nej informoval ešte v polovici augusta týždenník Plus 7 dní. Samotný Kollár však nedal povolenie na jej zverejnenie.

Nečudo. Komunikácia je poriadne pikantná, nechýba koketovanie či odvážne fotografie. Politik napokon priznal, že s modelkou skutočne komunikoval. Zároveň nepotvrdil, že ide o správy, ktoré sa objavili na internetovej stránke. Z jeho strany malo ísť o žart.

"Pre mňa je toto forma relaxu, na internete si píšem s každým," vysvetlil predseda Sme rodina. "Ďalej budem komunikovať, buď si robiť žarty, alebo si písať s babami. Viete dobre, že ženy mám rád," zopakoval už známu vec.

Komunikácia ako dôkaz?

Inštitút ľudských práv však upozornil na podstatnú skutočnosť. “Verejne činné osoby, najmä také, ktoré majú moc a vplyv, musia strpieť väčšiu mieru záujmu verejnosti a médií o svoj súkromný život. Z toho dôvodu a vzhľadom na predošlé výroky predsedu parlamentu o gender ideológii a “nevhodnosti” prezliekania chlapcov za dievčatá to nemožno považovať za neadekvátny zásah do súkromia. Ak politik verejne tvrdí jednu vec, no v súkromí robí druhú, ktorá je toho presným opakom, tak verejnosť má právo o tom vedieť," vysvetlila programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská.

Podľa nej neboli porušené ľudské práva Borisa Kollára, pretože verejný záujem prevýšil jeho právo na súkromie. "Spomenutá komunikácia je totiž dôkaz, že jeho homofóbne vyjadrenia sú len mimoriadne pokryteckou politickou kampaňou,” dodala Krempaská.

Už od roku 2012

Anketa o anti-cenu Homofób roka sa koná už od roku 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii. Organizátori chcú takouto formou upozorniť na rozšírenosť homofóbie v spoločnosti, a že verejne činné osoby by mali zvažovať ako budú komunikovať o LGBT menšine.

Víťazmi sa stali okrem predošlého predsedu NR SR Andrej Danka napríklad Marián Kotleba, Štefan Harabin, Anton Hrnko, Konferencia biskupov, Štefan Kuffa a naposledy poslankyňa Anna Záborská.