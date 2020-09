Kollár sa priznal k chúlostivej komunikácii s transsexuálom: Bol to žart, je to pre mňa forma relaxu!

Minulý týždeň v piatok sme vás informovali o tom, že na internete sa objavila naozaj pikantná komunikácia medzi šéfom parlamentu Borisom Kollárom a transrodovou modelkou Paris Nemc. Ako prvý o tom informoval ešte v polovici augusta týždenník Plus 7 dní. Kollár nedal povolenie na zverejnenie tejto komunikácie.

Kollár priznal komunikáciu, bol to žart

V konverzácii je niekoľko fotografií transgenderovej modelky Nemc, ktorej odpovedá naozaj štipľavo a s modelkou koketuje. Z pikatntných fotografií jasne vidno, že ide o ženu v mužskom tele. Ešte v piatok sme oslovili tlačové oddelenie strany Sme rodina aj kanceláriu parlamentu. Kollár však doteraz nereagoval. Komunikáciu neskôr potvrdil šéf parlamentu pre Denník N. Priznal, že s ňou komunikoval, no nepotvrdil, že ide o správy, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke. Bral to vraj ako žart.

Zdroj: kollarjeuchyl.com

To, čo sa objavilo na internete, vraj nečítal. "Je kopec fakeových stránok, kde falšujú správy. Keby som sa mal ku každej jednej vyjadrovať, nič iné by som nerobil, len čítal internet a vyjadroval sa k tomu," povedal s tým, že si s ňou písal pre niekoľkými rokmi. "Áno, písal som si s ňou ešte predtým. Nerozoberajme, kedy to bolo, ale bolo to dávno, niekoľko rokov dozadu. A či si budem na internete ďalej písať? Budem si písať ďalej, lebo nevidím dôvod, aby som si súkromné veci nemohol riešiť," povedal.

Pre mňa je to relax

Kollár uviedol, že na internete mu vypisujú ľudia kadečo. "Niektorí sa mi vyhrážajú, táto osoba, príslušník LGBTI, mi proste napísala. Začal som s ňou komunikovať a bavil som sa na tom. Fakt to bola pre mňa zábava, v živote som ju nevidel a nestretol. Priznám sa, že som si robil srandu, bol som zvedavý, kam až je schopná zájsť," napísal Kollár s tým, že ide o jeho súkromnú komunikáciu a nebude sa za to ospravedlňovať, pretože to nebolo určené verejnosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pre Kollára je to odreagovanie. Niektorí politici to podľa neho riešia alkoholom, drogami či okrádaním spoločnosti. "Pre mňa je toto forma relaxu, na internete si píšem s každým," vysvetlil predseda Sme rodina. "Ďalej budem komunikovať, buď si robiť žarty, alebo si písať s babami. Viete dobre, že ženy mám rád," zopakoval dobre známu vec.

Presne takú som chcel

Komunikácie zverejnená na internete bola naozaj štipľavá a mala silný sexuálny podtón. "Presne takú som chcel. Už ťa chceeeeem," napísal Kollár. Komunikácia sa podobala tej s vtedy neplnoletým dievčaťom z Čistého dňa. "Vyš**aaaame saaaa," písal vtedy Simone. V podobnom duchu pokračuje aj komunikácia s Nemc. Nie je jasné, kedy prebehla.

Navzájom si vymenili niekoľko správ o tom, ako sa vzájomne budú uspokojovať. "Strašne ťa chcem šu****ť. Už dlho ma nič nepriťahovalo ako ty," písal ďalej Kollár. Síce mu modelka pár fotiek poslala, ďalšie už podľa komunikácie nechcela posielať na Facebook. Kollár jej preto navrhol iné možnosti a poslal jej svoje telefónne číslo, ktoré skutočne patrí jemu.

Písal si aj so Zsuzsovou

Kollár sa nikdy netajil tým, že mu na sociálnej sieti chodí mnoho správ od rôznych žien. Ako jediný sa priznal aj k tomu, že prostredníctvom Facebooku komunikoval s Alenou Zsuzsovou, s ktorou sa tiež osobne stretol. Verejnosť si však najviac pamätá jeho sexuálnymi narážkami nabitú konverzáciu s neplnoletou Simonou z resiocializačného zariadenia Čistý deň. To však neboli jediné prípady. V roku 2015 si písal aj s istou Slovenkou, ktorá konverzáciu nedávno sama zverejnila.

Požadujú odchod Kollára

Predseda Smeru Robert Fico vyzval predsedu parlamentu, aby odstúpil z funkcie. Na tlačovej konferencii Fico poukázal na "neetické správanie" Kollára, ktoré podľa neho médiá ignorovali, pričom informáciu uverejnili len niektoré bulvárne médiá. Narážal tým na údajnú komunikáciu šéfa parlamentu s transrodovou modelkou. Návrh na odvolanie Kollára podľa predsedu Smeru-SD podávať nebudú. Šéf parlamentu podľa neho pre bulvárny týždenník informácie neodmietol. "Nepovedal, že to nie je pravda," dodal. Informácie podľa Fica poukazujú na "hlboké ľudské, etické, morálne zlyhanie predsedu parlamentu".