Záborskej novela o potratoch neprešla cez zdravotnícky výbor: Napriek tomu sa chváli podporou organizácií

Signatári v liste adresovanom poslancom parlamentu žiadajú o podporu návrhu zákona z dielne OĽANO. Odvolávajú sa napríklad na Dohovor OSN o právach dieťaťa. "Zatiaľ, čo právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat," píše sa vo výzve. Signatári uviedli, že hlasovaním v prospech návrhu zákona podporia poslanci dôstojnosť a právo nenarodených detí na život, ako aj právo žien na dobre informovanú voľbu.

VIDEO Tlačový brífing poslankyňe Anny Záborskej a členok zdravotníckeho výboru

Záborská sa obráti na Európsky parlament

Záborská zároveň v utorok vyhlásila, že sa obracia otvoreným listom na predsedu EP Davida Sassoliho v súvislosti s aktivitou Beňovej. Europoslankyňa v liste podľa Záborskej uvádza niekoľko zavádzajúcich až nepravdivých tvrdení. "Musíme protestovať aj voči zneniu petície, ktorú rozoslala niektorým členom EP so žiadosťou o podpis," dodala Záborská.

Beňovej tvrdenie, že aj v prípade ohrozenia zdravia ženy bude musieť byť dodržaná lehota 96 hodín na rozmyslenie, či ísť alebo nejsť na umelé ukončenie tehotenstva, je podľa Záborskej nepravdivé. "Ustanovenie návrhu zákona o lehote na premyslenie explicitne hovorí, že sa nebude aplikovať na ženy, ktoré budú v bezprostrednom ohrození života alebo zdravia," vysvetlila poslankyňa.

Podľa poslankyne OĽANO Kataríny Hatrákovej tiež nie je pravdivé Beňovej tvrdenie, že návrh zákona vypúšťa povinnosť lekára informovať ženu o medicínskych okolnostiach interrupcie. Hatráková dodala, že návrh zákona posilňuje informovanosť žien zo strany lekára o všetkých aspektoch interrupcie.

Záborská tiež uviedla, že zdravotnícky výbor na utorkovom zasadnutí neprijal k jej návrhu uznesenie, zatiaľ čo ústavnoprávny a sociálny výbor odporučili parlamentu návrh zákona schváliť s legislatívno-technickými pripomienkami.

Mimoparlamentná strana Spolu v tejto súvislosti oznámila, že od minulotýždňového spustenia petície Za ženy vyzbierala viac ako 5000 podpisov. “Sme radi, že toľko ľudí sa stotožnilo s našou predstavou podpory žien a rodín. Slovensko má na viac ako na riešenie zástupných tém. Už 5000 ľudí, ktorí za pár dní podpísali petíciu, si myslí, že poslanci a poslankyne NR SR majú predkladať zákony, ktoré skutočne zlepšia sociálnu situáciu žien a rodín," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii predseda Spolu Juraj Hipš. Parlament by mal definitívne o návrhu Záborskej rozhodnúť na aktuálnej septembrovej schôdzi.

Po príchode zákona začala malá vzbura v každom klube

Podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej sa prakticky okamžite po príchode novely z dielne Záborskej začala v každom vládnej strane na kluboch formovať myšlienka pozmeňujúceho návrhu tohto zákona. Cigániková naďalej považuje zákon za škodlivý. Ten navyše neprešiel dnes ani zdravotníckym výborom.

VIDEO Tlačový brífing Jany Bittó Cigánikovej a jej kolegov z výboru

Novela má umožniť medikamentózne vykonanie potratu, teda interrupčnú tabletku, vypustenie sprísnenia lehoty na podstúpenie potratu, zmeny v informovanom súhlase určenom ženám pred potratom, ako aj rozdelenie príspevku pri narodení ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa z jednorazových 3170 eur na zhruba 260 eur mesačne. Dodala, že návrh Záborskej neodporučil plénu schváliť ani výbor.

Bittó Cigániková uviedla, že pozmeňujúci návrh, ktorý predkladá spolu s ďalšími dvoma poslankyňami, je prediskutovaný s občianskou aj odbornou obcou. "Dá sa povedať, že je to spolupráca všetkých koaličných strán," poznamenala s tým, že sa na ňom podieľali aj poslanci OĽANO. "Klobúk dole pred nimi, že vzhľadom na situáciu v ich klube sa pre pokoj v koalícii a v klube rozhodli nebyť predkladateľmi, ale väčšia časť z nich sa rozhodla, že bude hlasovať za pozmeňujúci návrh," povedala.

Podotkla, že Záborskej novela prišla bez akejkoľvek zhody, za dôkaz označila vznik pozmeňujúceho návrhu naprieč koalíciou. Spochybňuje, že by mal Záborskej návrh pomáhať tehotným matkám. Pýta sa, ako by to docielila zmena názvu umelé prerušenie na umelé ukončenie tehotenstva. Rozšíriť navrhuje napríklad informovaný súhlas, Záborskej návrh jeho doplnenia považuje za jednostranný. V súvislosti so zavedením medikamentózneho riešenia interrupcií poznamenala, že to odbremeňuje ženy od "zbytočnej anestézy, zbytočnej bolesti". Diskusiu podľa nej jednoznačne podporili najvyššie lekárske a odborné špičky.

Prišlo množstvo listov

Bittó Cigániková tiež tvrdí, že dostali viacero listov napríklad od komisárky pre ľudské práva, z českého parlamentu, ale aj od slovenskej asociácie gynekológov či medzinárodnej asociácie pre gynekológiu a pôrodníctvo. Podobne však argumentuje aj Záborská, ktorá tvrdí, že viacero aj odborných organizácií podnetmi žiada zlepšenie legislatívy v oblasti potratov a tiež pomoc tehotným matkám.

Podľa člena zdravotníckeho výboru Richarda Rašiho (nezaradený) sa poslanci v utorok zhodli, že riešenie potratov zahmlieva tému nového koronavírusu či dôsledkov pandémie. Zdôraznil, že súčasné znenie zákona považujú za dostatočné aj vo svete, pretože ponecháva ženám právo sa rozhodnúť. Záborskej návrh označil za návrat do minulosti. "Výbor neschválil nič, nepodporil zákon ako celok, takže odporúčanie gestorského výboru je, že nepodporil schválenie tohto zákona," vysvetlil.

V súvislosti s medikamentóznym riešením potratu poznamenal, že v roku 2009 bola prijatá vyhláška, ktorá hovorila o jedinom možnom riešní, a to chirurgickom. "Liečba akéhokoľvek ochorenia alebo problému sa vyvíja, čiže keď sa bude niečo meniť v súčasnosti, malo by reflektovať na to posledné, čo medicína priniesla, hlavne čo je medicínsky overené," uviedol s tým, že za 11 rokov určite prišlo k pokroku a keď odborníci odsúhlasia, že je to absolútne bezpečná liečba, treba sa o tom rozprávať a názor akceptovať.

Vzbura v OĽaNO proti novele zákona

Tak ako v prvom čítaní o návrhu interrupčného zákona, ani v druhom zaňho časť poslaneckého klubu OĽaNO podľa vlastných slov nezahlasuje. Ide o poslancov Juraj Krúpa, Kristián Čekovský ,Ján Krošlák, Martina Brisudová, Rastislav Jílek, Andrej Stančík, Jarmila Vaňová, Mária Šofranko, Monika Kozelová, Jaromír Šíbl, Igor Hus, Vladimír Zajačik, Anna Mierna, Róbert Halák, Jana Majorová Garstková a Richard Nemec.

"Našou úlohou musí byť vytvárať také sociálne podmienky, aby sa žiadna žena ani rodina nebála priniesť dieťa na tento svet. Musíme viac podporovať mladé rodiny a rodičov, ktorí ostali na výchovu detí sami. Iba nastavením lepšej finančnej a sociálnej pomoci dokážeme znížiť počet interrupcií na Slovensku," uvádzajú spomínaní poslanci v stanovisku.

"Poslanci hnutia OĽANO budú pri hodnotových otázkach vždy hlasovať tak, ako to sľúbili svojim voličom - podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Uvedomujeme si, že našou hlavnou úlohou je očistiť Slovensko od korupcie a na to sa budeme sústrediť celé 4 roky," píše sa v posledných riadkoch stanoviska.