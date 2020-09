Boris Kollár vyzval počas osláv výročia vzniku Slovenskej národnej rady na spoluprácu

"V ťažkých časoch je dôležité, aby sme sa netrieštili na koalíciu a opozíciu, aby sme sa netrieštili na rôzne prúdy. Každý máme nejaký program, ale keď sú ťažké časy, vtedy sa musia politici zomknúť a bojovať za ľudí. Môžeme sa naťahovať, kto bol lepší, kto koho viac urazil, môžeme sa doťahovať, kto vyhral. Ale viem povedať, kto v tom prípade prehral, a to sú určite ľudia," vyhlásil Kollár. Pripomenul, že pred 170 rokmi sa začal zápas o modernú slovenskú štátnosť.

Zdroj: TASR - Róbert Fritz

"Na tomto mieste bolo zasadené prvé semienko, aby náš národ mohol vyrásť, aby sme tu mohli mať parlamentnú demokraciu a aby sme mohli mať vlastný národ," doplnil predseda parlamentu. "Bola to odvážna doba pre ľudí, ktorí v podstate položili základ Slovenskej republiky. Neviem, akých politických názorov boli poslanci historicky prvej národnej rady. Ale išli spoločne za jedným cieľom. Túto jednotu by si mali zobrať za vzor aj súčasní poslanci. Môžeme sa rôzne vnímať a bojovať za rôzne veci, čo je legitímne, ale hlavný cieľ by mal byť, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo," uviedol podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík (SaS).

Zdroj: TASR - Róbert Fritz

Odvahu ľudí z kopaničiarskeho kraja vyzdvihol primátor mesta Myjava Pavol Halabrín. "Ako každý obyvateľ Myjavy a kopaničiar som hrdý, že sa to začalo na Myjave. Asi to nie je náhoda, keďže my sme sa zapojili do všetkých rebélií, ktoré v minulosti boli. Odkedy vnímam udalosť vzniku Slovenskej národnej rady, tak som sa k nej hrdo hlásil. Patrí to v podstate k našej ľudovej tradícii, ľudia sú na túto udalosť v regióne hrdí a pýšia sa ňou," doplnil primátor Myjavy.