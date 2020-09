KORONAVÍRUS Veľká augustová analýza: Pozrite sa, odkiaľ prišlo najviac nových prípadov

BRATISLAVA - Slovensko počas týchto dní zažíva druhú vlnu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19. Kým počas začiatku leta sa nové prípady dali rátať skôr na najviac desiatky, teraz prekračujeme trojciferné hodnoty. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v týchto dňoch prichádza so sumárom za mesiac august, kedy dochádzalo k nárastu nových prípadov.

Analýzu spracovali na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Avdičová a Jana Námešná. Do spomínanej analýzy bolo zahrnutých 1526 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky.

Viac ako 70-tisíc testov a v priemere 40 prípadov denne

Počas augusta bolo vykonaných 73 422 testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívnych 1526 testovaných, t.j. 2,07 %. V priemere každý deň bolo zistených až 40 nových pozitívnych prípadov.

Zdroj: uvzsr.sk

Najviac zasiahnuté vekové kategórie

Analýza prichádza aj s počtom pozitívnych osôb rozdelených podľa vekovej kategórie. Z týchto záverov evidentne vyplýva, že najviac je zasiahnutá skupina ľudí od 25 do 34 rokov. Viac však muži. Najviac žien bolo vírusom zasiahnutých v nižšej kategórii - od 20 do 24 rokov.

Zdroj: uvzsr.sk

Vyše 50 percent bez príznakov

Z dokumentu vyplýva, že najviac sa vyskytovala bezpríznaková forma ochorenia. "V analyzovanom období prebehlo 826 prípadov bez klinických príznakov (54 %), pod obrazom respiračnej formy prebehlo 593 prípadov (39 %), 64 prípadov malo febrilnú formu ochorenia, v 18 prípadoch malo ochorenie pľúcnu formu, ojedinele sa vyskytli iné formy ochorenia – senzorická, črevná forma a pod," píše sa v analýze RÚVZ.

Zdroj: uvzsr.sk

Ukrajina má neslávne prvenstvo

V priebehu augusta sa zaznamenalo 416 prípadov importovaných nákaz zo 42 krajín sveta (27,2 % všetkých nákaz). Najvyšší počet importovaných nákaz Slovensko zaznamenalo z Ukrajiny, a to až 137 prípadov, z Chorvátska 58 a z Česka 54 prípadov.

Zdroj: uvzsr.sk

Základ nových prípadov tkvie v prenose zo zahraničia

Výskyt ochorení na Slovensku má podľa RÚVZ charakter regionálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením do niektorých firiem, zdravotníckych zariadení alebo rodín a tiež do rôznych táborov, kempov a podobných hromadných podujatí, ale tiež svadieb, rodinných osláv a podobných podujatí.

V mesiaci august bolo cez dohľadané kontakty infikovaných podchytených celkom 9321 osôb. Okrem toho v rámci preventívnych opatrení sú sledované osoby vracajúce sa zo zahraničia, z tzv. červených alebo rizikových krajín, ktorým je tiež nariadená izolácia a sú pozývané najskôr na 5. deň na testovanie.

Týždenne je takto nahlásených v priemere 2900 osôb. Súčasný výskyt ochorení Covid-19 si podľa úradov vyžaduje striktné dodržiavanie aktuálne nariadených a odporúčaných opatrení a prijímanie vybraných opatrení na lokálnej úrovni, ktoré sa riadia výskytom ochorení v danom regióne posudzované podľa viacerých kritérií, z ktorých najzávažnejším je 14-dňová incidencia.