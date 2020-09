KORONAVÍRUS V Rusku pribudlo 5099 nových prípadov nákazy, úrady začali s distribúciou vakcíny

V pondelok Rusko potvrdilo iba 51 nových obetí - najmenej od konca apríla. Celkový počet nakazených stúpol na 1.035.789. Obetí pandémie je od jej vypuknutia už 17.993. Smrtnosť na chorobu COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, je v Rusku 1,74 percenta. Reprodukčné číslo koronavírusu (R0) udávajúce, koľko ďalších osôb infikuje jeden nakazený, zostalo už druhý deň na hodnote 1,05.

Z nákazy sa za posledných 24 hodín vyliečilo 6772 pacientov, celkovo už 850.049, čo predstavuje viac než 82 percent z celkového počtu infikovaných. Najviac nových prípadov nákazy potvrdila Moskva (695), nasleduje Petrohrad (210), Rostovská oblasť (147), Nižnonovgorodská oblasť (146) a Moskovská oblasť (135). V Rusku je v súčasnosti 167.747 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom.

Úrady začali s distribúciou vakcíny proti koronavírusu medzi civilistov

Ruské ministerstvo zdravotníctva v utorok oznámilo, že začalo s distribúciou prvej várky vakcíny proti koronavírusu s názvom Sputnik V medzi civilistov, informovala agentúra Interfax. "Prvá várka vakcíny na prevenciu proti novému (druhu) koronavírusovej infekcie vyvinutá Gamalejovým národným výskumným centrom epidemiológie a mikrobiológie (FNICEM) prešla potrebnými testami kvality v laboratóriách Federálnej služby pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Roszdravnadzor) a bola uvedená do civilného obehu," uviedlo v noci na utorok tlačové oddelenie ministerstva.

Prvé várky vakcín by mali do regiónov doraziť v najbližších dňoch. Námestník riaditeľa Gamalejovho strediska pre vedeckú činnosť Denis Logunov v piatok uviedol, že po schválení uvedenia vakcíny medzi civilistov by sa mohlo začať s hromadným očkovaním rizikových skupín obyvateľstva. Rusko sa stalo v auguste prvou krajinou, ktorá zaregistrovala vakcínu proti chorobe COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch. Očkovacia látka však neprešla treťou fázou klinického testovania na tisíckach dobrovoľníkov.

Štúdia publikovaná v piatok v odbornom medicínskom časopise The Lancet uviedla, že ruská vakcína vytvorila v počiatočnej fáze testovania protilátky u všetkých pacientov. Autori však dodávajú, že na zaistenie dlhodobej bezpečnosti a účinnosti vakcíny je potrebné rozsiahle dlhodobé testovania vrátane ďalšieho sledovania či porovnania výsledkov pacientov s tými, ktorým bolo podané placebo.

Očkovacia látka proti koronavírusu dostala názov Sputnik V podľa kozmickej družice, ktorú vyrobil Sovietsky zväz a v roku 1957 bola prvým umelým vesmírnym satelitom na svete vyslaným na obežnú dráhu Zeme. Vakcínu najprv otestovali na zamestnancoch výskumného strediska, ktoré ju vyrobilo, a potom na vojakoch-dobrovoľníkoch. Tretia fáza testovania vakcíny sa už začala a zúčastňuje sa na nej približne 40.000 dobrovoľníkov.