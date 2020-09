Krajčí: Slovensko v súvislosti s pandémiou čelí veľkej dezinformačnej kampani

BRATISLAVA - Slovensko v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu čelí veľkej dezinformačnej kampani. Je to najväčší zápas, ktorý treba zviesť. Uviedol to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pred rokovaním vlády.

"Situácia na Slovensku sa zhoršuje. Nie sme takí jednotní, ako sme boli na začiatku, keď pandémia vypukla na území SR," povedal Krajčí. Podotkol, že Česko nepomáha pri boji s dezinformáciami. "Blížia sa tam voľby. Spoločnosť je tam roztrieštená a mnohokrát aj odborníci dávajú protichodné stanoviská."

Krajčího neteší, že postupne stúpajú hospitalizovaní s podozrením na ochorenie COVID-19. Za utorok (8. 9.) to bolo 131 ľudí, u 98 bol nový koronavírus potvrdený. Na margo toho, že ľudia nechcú byť obmedzovaní opatreniami, Krajčí hovorí, že ak by sa rúška nosili, obmedzenia by byť nemuseli.

"Pokiaľ sa rúška nosia a dodržuje sa to, čo sme sa dohodli, tak sa žiadne celoplošné opatrenia nebudú musieť prijímať," poznamenal. Vláda vyčlenila financie pre "dohodárov", ktorí by mali pomáhať regionálnym úradom verejného zdravotníctva s obtelefonovaním a dohľadávaním kontaktov, pripomenul Krajčí.