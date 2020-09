Školy bojujú s KORONAVÍRUSOM! Viaceré z nich po celom Slovensku zatvorili: Stále pribúdajú ďalšie

Presne tak. Od začiatku roka ubehlo len niekoľko dní a niekoľko materských škôlok a základných škôl už musí riešiť problémy s koronavírusom. Po celom Slovensku už zavreli niekoľko zariadení. V niektorých školách či škôlkach došlo k obmedzeniu výčby. Počet škôl, v ktorých potvrdili koronavírus, sa zvyšuje. Pozrite si, v ktorých mestách majú problém.

Ministerstvo školstva spustilo formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl

Ministerstvo školstva dnes spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Rýchle informácie pomôžu rezortným odborníkom promptne reagovať na potreby škôl a aktualizovať protiepidemické opatrenia a odporúčania.

"Vytvorili sme samostatný portál, kde môžu riaditelia nahlasovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú, aby sme mali každý deň aktuálne informácie a aby boli informovaní aj riaditelia," vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling na pracovnom výjazde na školách v Prievidzi. Formulár je zverejnený na webstránke rezortu.

Bratislava

Včera pribudli až štyri nové zariadenia a jeden domov

Hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman dnes informovala o tom, že v Bratislave potvrdili koroanvírus na Tanečnom konzervatóriu a v Domove sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej. K týmto dvom zariadeniam dnes pribudli ďalšie tri školy. Vo všetkých troch zariadeniach išlo o nakazených žiakov.

Okrem doteraz zverejnených pribudli nasledovné predškolské či školské zariadenia: Súkromná stredná športová škola M.C.Sklodowskej, karanténne opatrenia nariadené do 12. 9.2020 iba v jednej triede, Súkromná materská škola na ulici Kozia, karanténne opatrenia v celom predškolskom zariadení nariadené do 14. 9. 2020 a Súkromné gymnázium na ulici Česká, karanténne opatrenia nariadené do 12. 9. 2020 iba v jednej triede, potvrdila pre Topky hovorkyňa RÚVZ SR v Bratislave Katarína Nosálova.

Zavretých je niekoľko škôl a škôlok

V hlavnom meste mali problém hneď od prvého dňa. Koronavírus sa totiž potvrdil v súkromnej škôlke v Petržalke na Zádunajskej ulici. Rodičia dali do škôlky dieťa, ktoré bolo infikované. Na obed vedenie obvolalo rodičov, aby si prišli po deti. Zhrozená bola aj matka malej Ninky bratislavská mestská poslankyňa Katarína Augustinič, ktorá je momentálne aj s dcérou v karanténe. V kontakte s dieťaťom bolo ďalších sedem detí a jedna učiteľka, zatiaľ nie sú známe výsledky ich testov.

Uzavretá je aj Materská škola Haburská 4 v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Zvretá bude až do 13. septembra. Pozitívne testované dieťa chodilo do škôlky počas posledného prázdninového týždňa. Pozitívne testovaní boli aj jeho dvaja spolužiaci. Na výsledky ďalších detí a zamestnancov škôlky sa ešte čaká. Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.

Do rizikovej zóny sa pre nový koronavírus v pondelok 7. septembra dostali aj ďalšie školy v Ružinove. V Základnej škole Borodáčova a v ZŠ Ostredková evidujú po jednom prípade pozitívne testovaného rodiča detí. V ZŠ Borodáčova bolo potrebné z dôvodu menšej skupiny žiakov v triede upraviť vzdelávanie danej triedy na dištančnú formu. V ZŠ Ostredková fungujú bez obmedzení, zvyšujú však pozornosť.

V ZŠ Nevädzová eviduje mestská časť prípad pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca. Niekoľko jeho kolegov zostáva v domácej karanténe a čaká na testy. Opatrenia, ktoré boli škole uložené, sa zatiaľ podľa Chrena nijako netýkajú detí z tejto školy.

V ZŠ Mierová evidujú jedného pozitívne testovaného žiaka. Ide práve o spolužiaka dieťaťa z Materskej školy Haburská 4, boli spolu posledný prázdninový týždeň v tejto škôlke. V súlade s pravidlami, jeden prípad nákazy podľa Chrena neznamená, že by sa škola či trieda mali zatvárať, sprísňujú sa však prevádzkové opatrenia. Chren priznal, že podozrenia na koronavírus z dôvodu príznakov či kontaktu boli aj v dvoch ďalších škôlkach. V jednom prípade je však už známy negatívny výsledok pedagogického zamestnanca. V druhom prípade išlo o kontakt učiteľa s človekom, ktorý mal kontakt s pozitívne testovanou osobou. Učiteľ zostáva bez príznakov v domácej karanténe a čaká na otestovanie.

Liptovský Mikuláš

Zatiaľ čo Regionálny úrad verejného zdravotníctva s pôsobnosťou v Žiline, Bytči a Čadci neeviduje žiadny nový prípad v školskom zariadení v Liptovskom Mikuláši. Evidujú uzatvorenú jednu triedu na Strednej stavebnej škole z dôvodu karanténnych opatrení pre zistenie pozitívneho výsledku na koronavírus u žiaka tejto školy. Karanténa trvá do 13. 9. 2020. V okrese Ružomberok kolektívy nie sú uzatvorené.

Nitra

Uzavreli niekoľko škôl v okrese Nitra

V územnej pôsobnosti RÚVZ SR V Nitre (okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce) sú v súčasnosti zatvorené dve základné školy v okrese Nitra. Sú uzatvorené vzhľadom na zaznamenané pozitívne prípady u viacerých pedagogických zamestnancov a trvajúce karanténne opatrenia. V školách však nebol zahájený školský rok, deti sa vzdelávajú z domu od 2. 9. 2020.

Ďalej je v okrese Nitra zatvorená jedna dvojtriedna materská škola. Po jednej triede je zatvorených na dvoch ZŠ a dvoch gymnáziách. Okrem týchto prípadov sú ďalšie školy, v ktorých sú úzke kontakty s pozitívnymi osobami, t.j. sú podozriví z ochorenia (žiaci aj učitelia), majú nariadené karanténne opatrenia a RÚVZ so sídlom v Nitre čaká na výsledky ich testov. Opatrenia v týchto školách sa budú zabezpečovať na základe výsledkov.

Humenné

Pre výskyt nového koronavírusu v MŠ zasadal krízový štáb mesta

Koronavírus potvrdili u zamestnankyne materskej školy na Ulici dargovských hrdinov v Humennom. V utorok ráno preto zasadal krízový štáb mesta. Predškolské zariadenie zostane z rozhodnutia RÚVZ z preventívnych dôvodov zatvorené do piatka 11. septembra vrátane. Učiteľka do priameho kontaktu s deťmi neprišla, v piatok 28. augusta sa však zúčastnila na pracovnej porade v materskej škole.

Zamestnankyňa o svojom pozitívnom výsledku oboznámila riaditeľku MŠ v pondelok 7. septembra. U ďalších zamestnancov sa od 28. augusta žiadne príznaky nového koronavírusu prejaviť nemali. V zariadení pracuje spolu 19 zamestnancov a navštevuje ho spolu 108 detí. Všetky kontaktné osoby budú podrobené testom na ochorenie COVID-19 s tým, že do piatka budú známe aj výsledky testovania. Objekty budú dezinfikované.

Senec

Žiakovi zo súkromnej základnej školy potvrdili COVID-19

Žiak zo súkromnej základnej školy v Senci bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Na sociálnej o tom informovala škola i mesto Senec. Škola deklaruje, že sa riadi pokynmi v zmysle oranžovej fázy semaforu. Situácia nie je pre školu príjemná, no mesto ju má pod kontrolou. Mesto Senec o situácii vie, obyvateľom odporučilo, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia, nosili ochranné rúška, umývali si ruky a správali sa zodpovedne. V rámci Bratislavského kraja sa na tzv. červenom COVID-19 semafore nachádzajú lokality Bratislava I, teda mestská časť Staré Mesto. Na oranžovom sa nachádzajú zvyšné mestské časti Bratislavy a okresy Pezinok a Senec. sociálnej starostlivosti.

Modra

Zamestnanci i deti z MŠ sú v karanténe

Zamestnanci i deti z Materskej školy na Partizánskej 88 v Modre sú do 12. septembra v karanténe. Epidemiologické vyšetrenie z nedele (6. 9.) potvrdilo ochorenie COVID-19 u dieťaťa, ktoré navštevovalo škôlku. V rámci epidemiologického šetrenia sa zistilo, že dieťa bolo naposledy v materskej škole 2. septembra. Na základe uvedeného bol 20 deťom a štyrom pedagogickým a iným pracovníkom materskej školy nariadený odber biologického materiálu na zistenie koronavírusu.

Karanténne opatrenia nariadil RÚVZ Bratislava. Vedenie škôlky zároveň informovalo zriaďovateľa, rodičov detí navštevujúcich škôlku aj zamestnancov. Pred nástupom detí a zamestnancov do materskej školy bude vykonaná dôsledná dezinfekcia všetkých priestorov školy. Ľudia v karanténe musia zostať v domácej izolácii, zdržať sa sociálnych kontaktov, cestovania, účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem, či zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.

Púchov

V Púchove zavreli tri triedy

V púchovskej Základnej škole Mládežnícka zavreli na pokyn hygienikov od utorka až do odvolania dve triedy. Koronavírus sa potvrdil u dvoch žiakov z dvoch tried. V týchto triedach sa prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do doby opätovného otvorenia tried podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Trnava

V karanténe je jedna trieda a štyria pedagógovia

V nariadenej karanténe sú od pondelka spolu piati pedagógovia a jedna trieda ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Jeden člen pedagogického zboru bol v nedeľu (6. 9.) podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej pozitívne testovaný na COVID-19. Pre dotknutú triedu je zabezpečené online vzdelávanie.

Šesť žiakov z troch stredných odborných škôl v Trnave bolo vo štvrtok (3. 9.) testovaných na koronavírus. Na športovom tréningu prišli ešte pred začiatkom školského roka do kontaktu s pozitívne testovaným. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského kraja. Pozitívne testovaný žiak, hráč Spartaka Trnava do 19 rokov, s ktorým sa kontaktovali, sa nachádza v domácej karanténe a nezúčastnil sa na otvorení školského roka a ani sa neubytoval v internáte.

Dotknutí šiesti žiaci boli umiestnení takisto do domácej karantény a riaditelia škôl sa rozhodli z preventívnych dôvodov, ešte pred vyhodnotením ich testov, ponechať žiakov tried, ktoré navštevujú, doma. Klub Spartak Trnava zverejnil následne informáciu, že všetci hráči i realizačné tímy kategórií do 17 a do 19 rokov sú v domácej karanténe a budú v piatok (4. 9.) plošne testovaní.

Okrese Stará Ľubovňa

Zatvorili päť škôl

V súvislosti s ochorením COVID-19 zatvorili v okrese Stará Ľubovňa od pondelka päť škôl. Potvrdil to primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko s tým, že v pondelok zasadal aj okresný krízový štáb. Tesne pred nástupom do školy 27. augusta dali všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov otestovať, pričom všetci mali negatívny výsledok.

Minulý piatok a sobotu sa však potvrdili dva pozitívne prípady u pedagogických zamestnancov najväčšej základnej školy na Komenského ulici, ktorá má vyše 600 žiakov a 80 zamestnancov. Išlo o učiteľov druhého stupňa s tým, že boli identifikované aj úzke kontakty a školu teda od pondelka zatvorili.

Ako ďalej priblížil, od pondelka je z preventívnych dôvodov zatvorená aj Základná škola na Levočskej ulici. Keďže žiaci spomínaných škôl navštevujú aj Základnú umeleckú škola Jána Melkoviča, tak po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva zatvorili aj túto školu.

Primátor podotkol, že jeden pozitívny prípad na ochorenie COVID-19 sa objavil aj v Dome sv. Anny – v sociálnom zariadení pre deti, mladých a dospelých so zdravotným znevýhodnením, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti gréckokatolíckeho biskupského úradu. Od pondelka je teda zariadenie aj so Špeciálnou základnou školou sv. Anny, ktorá je jeho súčasťou, zatvorené. Rovnako pristúpili k zatvoreniu základnej školy v obci Plavnica (okres Stará Ľubovňa), kde podľa primátora prebieha intenzívne dohľadávanie úzkych kontaktov, keďže je tam určité podozrenie.

Prešov

Zatvorená je aj Základná škola na ulici Mirka Nešpora v Prešove. Ako informuje škola na svojej webstránke, v prevádzke nie je ani školský bazén, jedáleň a školský klub detí. U jedného z pedagogických zamestnancov ZŠ bolo potvrdené ochorenie. Následne o tom upovedomil riaditeľa školy. Po preverení celej situácie bolo zistené, že tento zamestnanec neprišiel do kontaktu s nikým zo žiakov ZŠ. Na pracovisku sa nachádzal len v čase príprav nového školského roka, a to od pondelka (24. 8.) do piatka (28. 9.), pričom boli dodržané všetky predpísané bezpečnostné nariadenia.

Minulý piatok však prebehlo testovanie učiteľov a pozitívny test mala aj ďalšia učiteľka zo spoločného kabinetu. Rovnako bola aj s triednou učiteľkou a do kontaktu prišla aj so žiakmi. Tento piatok 11. septembra budú žiaci testovaní. ZŠ je zavretá od piatka minimálne do pondelka 14. septembra.