AKTUÁLNE V ďalších troch školách v Bratislave potvrdili KORONAVÍRUS: Zavreli ďalšiu škôlku

Hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja dnes informovala o tom, že v Bratislave potvrdili koroanvírus na Tanečnom konzervatóriu a v Domove sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej. K týmto dvom zariadeniam dnes pribudli ďalšie tri školy.

Koronavírus v ďalších troch školách

Vo všetkých troch zariadeniach išlo o nakazených žiakov. "Okrem doteraz zverejnených pribudli nasledovné predškolské či školské zariadenia: Súkromná stredná športová škola M.C.Sklodowskej, karanténne opatrenia nariadené do 12. 9.2020 iba v jednej triede, Súkromná materská škola na ulici Kozia, karanténne opatrenia v celom predškolskom zariadení nariadené do 14. 9. 2020 a Súkromné gymnázium na ulici Česká, karanténne opatrenia nariadené do 12. 9. 2020 iba v jednej triede," potvrdila pre Topky hovorkyňa RÚVZ SR v Bratislave Katarína Nosálova.



Karanténne opatrenia spočívajú v domácej izolácii žiakov, pedagogického a ostatného personálu daného predškolského alebo školského zariadenia (školy alebo iba triedy), nariadený odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti nového koronavírusu a nutnosť aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade náhleho vzostupu aspoň jedného z príznakov (ako napr. horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú zdravotnú službu.

Problém aj v Liptovskom Mikuláši

V Liptovskom Mikuláši evidujú uzatvorenú jednu triedu na Strednej stavebnej škole z dôvodu karanténnych opatrení pre zistenie pozitívneho výsledku na koronavírus u žiaka tejto školy. "Karanténa trvá do 13. 9. 2020. V okrese Ružomberok kolektívy nie sú uzatvorené," uviedla Topky Ižiariková z odboru epidemiológie RÚVZ Liptovský Mikuláš.