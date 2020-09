Smer opäť pranieruje vládu: Kritika o minutí miliárd z eurofondov a výzva Kollárovi na odchod z funkcie

VIDEO Tlačová konferencia strany Smer:

Predložia návrh s ôsmimi orientáciami

Smer predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu návrh uznesenia Národnej rady (NR) SR obsahujúci záväzné stanovisko k príprave národného plánu obnovy. Stanovisko obsahuje osem orientácií, kde a ako by sa mali prostriedky z Európskej únie použiť. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Smeru-SD Robert Fico.

Musia získať podpisy aj od iných opozičných poslancov

Na predloženie uznesenia je potrebných 30 podpisov. Podľa Fica má Smer-SD už 24 podpisov, zvyšné sa pokúsi získať od ďalších opozičných poslancov. Návrh uznesenia strana poslala aj sociálnym partnerom vlády, aby mohli zapracovať vlastné pripomienky. Podľa Fica by malo Slovensko finančné prostriedky investovať napríklad do zelenej ekonomiky, modernizácie zdravotníctva či školstva. To navrhuje strana aj v uznesení. Slovensko má národný plán obnovy vypracovať a Európskej komisii predložiť do 15. októbra.

Matovič sľuboval verejné konferencie

Smer-SD tiež kritizuje premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý v súvislosti s národným plánom obnovy sľuboval reformné leto a verejnú diskusiu. "Matovič sľuboval 30 verejných konferencií za účasti verejnosti, ktorých výsledkom bude dokonalý plán obnovy," povedal podpredseda strany Erik Kaliňák. "Namiesto toho sme mali utajený režim a mysteriózne statusy premiéra," kritizuje Kaliňák s tým, že Smer-SD podal oficiálnu žiadosť o sprístupnenie informácií o tom, koľko konferencií sa uskutočnilo, kto sa na nich zúčastnil a aké priniesli závery.

Požadujú odchod Kollára

Fico vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z funkcie. Na tlačovej konferencii Fico poukázal na "neetické správanie" Kollára, ktoré podľa neho médiá ignorovali, pričom informáciu uverejnili len niektoré bulvárne médiá. Narážal tým na údajnú komunikáciu šéfa parlamentu s transrodovou modelkou. Návrh na odvolanie Kollára podľa predsedu Smeru-SD podávať nebudú.

Fico kritizoval médiá za to, že disponovali informáciami o neetickom správaní Kollára a nezverejnili ich. Šéf parlamentu podľa neho pre bulvárny týždenník informácie neodmietol. "Nepovedal, že to nie je pravda," dodal. Informácie podľa Fica poukazujú na "hlboké ľudské, etické, morálne zlyhanie predsedu parlamentu".

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf Smeru-SD tiež opäť poukázal na fotografie, na ktorých je Kollár odfotený s "predstaviteľmi mafie", na jeho správanie ku klientke centra Čistý deň či na údajné vkladanie peňazí hnutia Sme rodina do Kollárových firiem.