Mrazivé novinky v prípade Čistý deň: Kočner s Tománkovou hľadali zmiznuté dievčatá, mali byť u kupliara!

Prípadu sa venuje portál Aktuality.sk, ktorý vychádza aj z informácií v Kočnerovom mobilnom telefóne. Ide o záležitosť, kedy z centra ušli dve dievčatá, pričom zakladateľka Tománková kontaktovala Kočnera. Podľa predbežných informácií si pre nich mal prísť "šéfino". Muž s identickým menom je v týchto dňoch odsúdený za kupliarstvo.

Po úteku dievčat si začala Tománková s Kočnerom intenzívne písať

O úteku dievčat, ktoré boli neskôr identifikované ako Simona a Tamara, si začala Tománková s Kočnerom intenzívne písať. Zdieľali si aj hypotézy, kam mohli dievčatá ujsť. Tománková pritom Kočnera informovala, že "šéfina" utečených dievčat udá na polícii, KR PZ v Nitrianskom a Trnavskom Kraji, rovnako tak ani NAKA neevidujú takéto oznámenie. Tománková na otázky, prečo toto oznámenie nepodala neodpovedá. „Prave ušli simona a tamara. Predpokladame, ze si po ne prisiel ,sefino‘,“ písala Tománková Kočnerovi 12. marca 2017, na čo už dnes odsúdený reagoval "Doriti,".

Identita "šéfina"

Údajného šéfina mali už ale v komunikácii medzi sebou spomínať už skôr - 9. marca 2017. Písali si o spomínanej Simone. „Sime dochádza matros, hysterci, chce odísť“ písala nervózna Tománková Kočnerovi. „Ťaháme z nej meno ,sefina‘ v nr, boji sa ho, ked sa nevráti,“ doplnila o pár minút neskôr Tománková. „Šéfina vyriešim. Len meno potrebujem,“ odpovedal sebavedomo Kočner. „Nechce povedať. Ideme s nou do nr pre veci, peťo pojde s nou. Uvidíme, kto to je,“ uistila Kočnera Tománková.

V kontexte uvedených správ možno predpokladať, že "Peťo" by mal byť Peter Tománek, manžel Tománkovej a aj vtedajší riaditeľ centra. Za predpokladu, že s nimi skutočne išiel do Nitry, je možné, že adresu "šéfina" zistil. K úteku dievčat došlo o tri dni neskôr.

Hľadanie dievčat

Po úteku Simony a Tamary začala konať aj Tománková, ktorá Kočnera uisťovala, že už tuší predpokladané miesto, kde sa zdržiavajú. „Ano. Vieme miesto privatu v nr, klokocina, oproti bille. Cavo sa vola Martin Jurika. Idú sem policajti, asi ho natreme," písala Kočnerovi opäť nepokojná Tománková, pričom nevynechala ani bývalú poslankyňu za SaS Natáliu Blahovú, ktorá ešte pred rokmi ako prvá kauzu otvorila. „Boha, toto je zivot, ta blahova nam to vsetko rozdupala,“ píše Tománková, na čo ju Kočner chlácholí slovami: „Klídek. Bič plieska na konci.“.

Polícia však neeviduje trestné oznámenie na v komunikácii spomínaného muža menom Martin Jurika. Tománková teda Juriku "nenatrela" a políciu o domnienkach, kde by sa mohli dievčatá ukrývať neinformovala ani 12. marca 2017, nevedno však prečo. Na druhý deň už dievčatá stáli po boku Daniela Lipšica na generálnej prokuratúre. Lipšic si už nespomína, kto ich na stretnutie priviezol.

Kto je mysteriózny muž?

Práve meno Martin Jurika, ktoré sa v komunikácii tak často spomína, je predmetom záujmu. Muž s rovnakým menom bol totiž v marci 2019 odsúdený za kupliarstvo. Podľa rozsudku mal ponúkať na prostitúciu dve ženy, čim sa obohatil o finančný obnos tisícov eur. Trest, ktorý mu vymeral Okresný súd v Nitre bol najskôr 15 mesiacov nepodmienečne. Ten sa neskôr zmiernil a Jurika dostal len peňažný trest vo výške 15-tisíc eur. Súd vzal do úvahy to, že sa k skutku priznal, oľutoval ho a staral sa o chorú mamu.

Podľa Aktualít by mala jedna zo žien, ktorá bola určená na prostitúciu, byť dnes už plnoletá Simona, ktorá bola bývalou klientkou Čistého dňa v Galante. Malo sa to odohrávať v roku 2017 od februára do mája. Tu korešponduje aj správa Kočnera Tománkovej z mája 2017: „Simona je vraj naspäť u Juriku,“. „Je v jeho byte, to sme vedeli, že tam pôjde. Vraj a zaplatené do utorka. Aktivne ťahá, takze ona je absolutne nestabilna. Nám sa hlási podla dohodu, aj vcera, aj dnes,“ odpísala Tománková Kočnerovi.

NAKA nastúpila aj bez trestného oznámenia

Už o niekoľko dní sa však rozhýbala aj NAKA, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin kupliarstva. Už 21. júna 2017 obvinili Martina Juriku a ďalšiu osobu. „Vyšetrovanie bolo začaté z úradnej moci na základe výpovede zadržanej osoby. Trestné oznámenie na osobu M. J. neevidujeme,“ uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Juriku spomínali Kočner s Tománkovou v komunikácii už len jediný krát, a to v júli 2017: „Info od simony: juriku sudca pustil z vazby,“ informovala Kočnera Tománková 4. júla 2017 o 9:57.

Správa sa o minútu neskôr objavila aj v komunikácii medzi Kočnerom a Norbertom Bödörom, ktorý je už medzičasom odsúdený pre kauzu Dobytkár. „Viem. Toto je sk….y štát,“ odpovedal Kočnerovi Bödör mladší.