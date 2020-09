Slovensko v šoku! To najdôležitejšie zo súdu s Kočnerom: Bombový poplach aj Zsuzsovej 5 minút slobody

Senát v zložení predsedníčky Ruženy Sabovej, Rastislava Stieranku a Ivana Matela rozhodol o tom, že z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka je vinný Tomáš Sabó. Toho odsúdil na 25 rokov nepodmienečne vo väzení s najvyšší stupňom stráženia.

Mariana Kočnera uznal súd vinným len z nedovoleného ozbrojovania a udelil mu pokutu 5000 eur s tým, že to podmienil 5-mesačnou väzbou. V ostatných bodoch, a teda aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, senát Kočnera a Zsuzsovú oslobodil. Neznamená to, źe sú nevinní, ale že neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by preukázali ich vinu.

Emotívny odchod rodiny

Po tom, ako predsedníčka senátu Ružena Sabová prečítala oslobodzujúci rozsudok, rodičia a súrodenci Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odišli z pojednávacej miestnosti. So slzami v očiach a s hnevom v tvárach nekomunikovali ani s novinármi. Neskôr sa však vrátili.

"Nemohol som a nechcel som to ďalej počúvať," povedal Jozef Kuciak. Všetci sú pritom presvedčení, že práve Marian Kočner si objednal vraždu ich syna. "Moje deti sú v čiernych hroboch a tu, čo sa zas deje," krútila hlavou pani Kušnírová. "My budeme bojovať a nevzdáme sa," tvrdili a veria, že Najvyšší súd rozsudok zvráti.

Zsuzsová bola na slobode 5 minút

Senát nemal inú možnosť, ako prepustiť Alenu Zsuzsovú na slobodu. Tá na verdikt čakala v leopoldovskej väznici, pretože spolu s Tomášom Szabóom požiadala o konanie v neprítomnosti. Slobodu si však dlho neužila.

Rovno pred väznicou ju totiž čakala eskorta, ktorá ju na príkaz prokurátora opäť vzala do väzby, tentokrát do Nitry. Prokurátor podal návrh na vzatie do väzby v prípade prípravy vrážd prokurátorov a vraždy Lászloa Basternáka, z ktorých je Zsuzsová obvinená. Marian Kočner ostáva vo väzbe, pretože je v nej pre kauzu zmenky, v ktorej je už neprávoplatne odsúdený na 19 rokov väzenie spolu s Pavlom Ruskom.

O Slovensku vo svete

Záujem o megaproces nemali len slovenské médiá, ale aj množstvo svetových. Akreditovaných bolo približne 70 novinárov a verejnosť vstup pre nedostatočnú kapacitu povolený nemala. Niekoľko hodín po vyhlásení rozsudku sa aj svetovými médiami začali šíri't správy o tom, že senát Kočnera a Zsuzsovú oslobodil.

Množstvo redakcií malo aj živé prenosy priamo z Pezinka, rozhovory s poškodenými či kolegami zavraždeného novinára.

Bombový poplach

Krátko pred 12-tou hodinou nahlásil neznámy mužský hlas bombu na súde. Keďže nešpecifikoval, na ktorom, polícia prehľadávala všetky súdy na Slovensku. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

"Polícia ihneď evakuovala oba trnavské súdy a z dôvodu, že volajúci neoznačil konkrétny súd, opatrenia sa vykonávajú v rámci celej Slovenskej republiky. Budovy súdov postupne prehľadávajú policajní pyrotechnici, psovodi so služobnými psami. Doposiaľ vykonané previerky boli negatívne. Vyšetrovateľka začala vo veci trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy. Policajní kriminalisti sú v teréne a zisťujú všetky informácie k stotožneniu volajúceho a k motívu jeho konania," oznámila Linkešová.

Budovu, v ktorej sa pojednávalo vo veci vraždy Jána Kuciaka neprehľadávali, keďže išlo o budovu Justičnej akadémie.

Vyjadrili sa aj politici

Verdikt súdu nenechal chladných ani premiéra či prezidentku. Zuzana Čaputová bola zapáliť sviečku na námestie SNP, kde je improvizovaný pomník pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Vyjadrila sa, že sa bude podrobne zaujímať o zdôvodnenie takéhoto verdiktu, no zároveň rozhodnutie súdu rešpektuje.

Predseda vlády Igor Matovič je z verdiktu zhrozený a sklamaný. Je presvedčený, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová stoja za vraždou. Povedal to vo štvrtok v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

"Som osobne presvedčený, že títo ľudia zosnovali túto vraždu, ale nateraz sa spravodlivosti vymkli z rúk. Pevne verím, že spravodlivosť ich dobehne," reagoval premiér na otázku, či považuje Kočnera a Zsuzsovú za objednávateľov vraždy.

"Úlohou nás všetkých by malo byť strážiť nezávislosť rozhodovania súdnej moci," dodal Matovič s tým, že po štvrtku podľa neho ľudia nebudú viac dôverovať slovenskému súdnictvu. Dodal, že súdy majú rozhodovať na základe evidentných dôkazov, ak ich v tomto prípade vyhodnotili ako nedostatočné, o niečom to podľa neho svedčí.