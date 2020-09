Kauza prípravy vraždy Volzovej: Pred súdom prehovoril Kočner, Ruskova exspoločníčka vraj strach nemala

Ako Pavol Rusko, Lališ, tak aj Kaštan sa ospravedlnili a dali súhlas svojim obhajcom na proces v ich neprítomnosti. Na proces eskortovali len Černáka. Medzi svedkami v utorok vypovedá aj podnikateľ Marian Kočner. Pojednáva sa, ako aj doteraz, za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.

K slovu sa dostal aj Kočner

Ako prvá vypovedala Andrea Svetlá – bývalá vedúca sekretariátu televízie Markíza. Pozná len obžalovaného exriaditeľa a to od roku 1995. V televízii pracovala do leta roku 2008. Poškodenú Volzovú pozná, osobne sa s ňou nerozprávala.

Svedkyňa nemá vedomosť o nejakých sporoch medzi dvojicou, ani o tom, že by poškodenú Volzovú niekto sledoval alebo sa jej vyhrážal. Neprichádzala s ňou do pracovného styku. V prípravnom konaní uviedla, že dvojica mala medzi sebou len bežné pracovné nezhody. Po jej výpovedi eskortovali na pojednávanie v kauze televíznych zmeniek neprávoplatne odsúdeného Mariana Kočnera.

Podľa portálu Aktuality Kočner okrem iného na súde vyhlásil, že Volzová sa párkrát vyjadrila, že by bolo najlepšie, "keby pán Rusko zmizol." Dodal, že na to nemá dôkazy a nemôže sa vystaviť hrozbe trestného oznámenia. Podľa Kočnera sa Volzová na všetko sťažovala, nikdy však nemala spomínať, že by mala z niečoho strach.

V júni súd vypočul štyroch svedkov, medzi nimi bývalú manželku hlavného obžalovaného Pavla Ruska Vieru, bývalého ochrankára a bývalého šoféra exriaditeľa Radovana Ondruša, ďalšieho šoféra Branislava Naništu a napokon aj člena piešťanskej časti bratislavskej skupiny piťovcov Róberta Bíleho.

Pavol Rusko, ktorý je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom, sa v júni na súd nedostavil. Ospravedlnil sa a dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Rovnako aj Lališ požiadal o pojednávanie v jeho neprítomnosti.

Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol Rusko u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel, rovnako ako Pavol Rusko, účasť na príprave vraždy poprel. Černák a Kaštan sa k činu priznali. Tohtoročné aprílové pojednávanie bolo pre ochorenie COVID-19 zrušené.

Pavla Rusko spolu s podnikateľom Marianom Kočnerom senát Špecializovaného trestného súdu 27. februára uznal vinnými za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian Kočner dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Odsúdení avizovali odvolanie, vo veci tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.