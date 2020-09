Rekordný počet prípadov KORONAVÍRUSU ohromil aj Matoviča: Premiér prehovoril o druhej vlne!

Číslo nakazených novým koronavírusom za piatok (4. 9.) je podľa premiéra zarážajúce. Vyšší počet prípadov pripisuje otvoreným hraniciam. Myslí si však, že na druhú vlnu epidémie je Slovensko pripravené. Povedal to v relácii RTVS.

Dostatok personálu obsluhujúcich pľúcne ventilácie by sme podľa neho mali aj v prípade násobného počtu pacientov, ktorí by ich potrebovali. V súvislosti s opatreniami Maďarska na hraniciach avizoval predseda vlády telefonát maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi počas víkendu.

Obul sa aj do opozície

Matovič v diskusnej relácií kritizoval aj stranu Hlas či Smer. "Viete, Smer či Hlas Smeru, to sú ľudia, ktorí bez problémov, bez hanby hovoria, že rúška, to je výmysel, pomaly za chvíľku začnú hovoriť, že COVID-19 je výmysel, že to tu niekto v Amerike vymyslel a my tu teraz iba pritakávame podľa nich," reagoval. Sám však nemal rúško na svadbe so 150 hosťami, za čo sa opäť ospravedlnil.„Mrzí ma to a ospravedlňujem sa za tú situáciu,“ povedal. Tvrdil, že priestor bol vetraný, no zároveň priznal, že sa obáva, že svadby takto bežne prebiehajú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Na druhej strane sa obávam, že takto svadby prebiehajú na Slovensku aj viaceré. Samozrejme, že bola chyba, že sme počas celej svadobnej hostiny rúška nemali. Ale zas, keď to ja poviem tak trošku – nechcem odľahčovať, ale viete, ono sa ťažko pije cez rúško, o dosť ťažšie sa je cez rúško, dosť zle to vyzerá na fotke, keď sa usmievate na svadobnej fotografii fotografovi s rúškom, ale samozrejme, že to bola chyba, že mali sme byť aj v iných situáciách s rúškom," povedal Matovič.

Hlas sa bráni

Hlas-SD sa ohradila voči tvrdeniam premiéra Igora Matoviča, že spochybňujú nosenie rúšok ako účinného opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Strana hovorí, že Peter Pellegrini ako predseda vlády zaviedol všetky kľúčové opatrenia v boji proti nákaze, v ktorých súčasná vláda pokračovala.

Zdroj: Topky/Maarty

Bol podľa nich tiež jedným z prvých politikov, ktorý začal na verejnosti používať rúško. "Je nepochopiteľné, že tieto klamstvá šíri politik, ktorý sa na svadbe so 150 hosťami veselo zábava bez rúška a potom ide v priamom prenose poučovať školopovinné deti, aké sú rúška dôležité," podotkla hovorkyňa v stanovisku.

Reč bola aj o Kuciakovi

Aj premiéra zaskočil rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Matovič hovorí, že ako premiér rešpektuje v prípade Kuciakovej vraždy rozhodnutie súdu. Ako občan však zdôvodnenie nepovažuje za dostatočné. Sudcovia si podľa neho mali spraviť svoju prácu tak, aby sa teraz nemuselo čakať týždne na písomné vyhotovenie rozsudku.

"Keď už mesiac si zobrali čas navyše, tak mali prísť pred verejnosť a povedať, že áno, považujeme súčasné dôkazy za nie dostatočné, máme pochybnosti a tu je písomné zdôvodnenie," povedal.