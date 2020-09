Pozor na rúška v MHD! Za porušenie pravidiel hrozí mastná pokuta: Dušan musí zaplatiť 200 eur!

Nosenie rúšok je povinné na hromadných akciách, v baroch či v priestoroch MH. Polícia od septembra kontroluje dodržiavanie tohto pravidla. "Dňa 03. 07. 2020 bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod číslom OLP/5453/2020, kde je uvedené, že všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06.00 h do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, pričom v opatrení sú uvedené výnimky, na ktoré sa toto opatrenia nevzťahuje. Dňa 28. 08. 2020 bolo vydané ďalšie opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod číslom OLP/6848/2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5453/2020," informuje polícia.

Zároveň upozorňuje, že toto dodržiavanie tohto nariadenia kontroluje. "V prípade, že hliadka Policajného zboru zistí porušenie uvedeného opatrenia, uloží konkrétnej osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €," ozrejmuje polícia.

Niektorí na to doplatili

O tom, že pravidlá sa dodržiavať musia, sa presvedčil aj pán Dušan, ktorý si nenasadil rúško predtým, ako vošiel do mestskej hromadnej dopravy. "Nastúpim do autobudu a boli sem tam dvaja cestujúci, plus šofér. Medzi nami vzdialenosť cca 15 metrov. Pri nástupe som zdvihol hovor a nenasadil som si rúško hneď, ale až na moste Apollo, čo boli dve zastávaky," napísal Dušan na sociálnej sieti. Autobus neskôr zastavila policajná hliadka a Dušana vyviedli von s tým, že videli, že bol bez rúška.

"Vraj mi dajú pokutu, ak s ňou súhlasím, ak nie, môžem íst na oddelenie, tak som radšej súhlasil s pokutou," opísal pán Dušan. Policajti mu vystavili pokutu až na 200 eur. "Pán premiér je na svadbe medzi 150 svadobčanmi bez rúška a svet gombička a ja v autobuse s tromi ľuďmi za 200 eur?" rozčuľuje sa pán Dušan.

Igor Matovič si totiž pred dvoma týždňami užíval rolu svedka na svadbe predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša. Matovič a ani niektorí ďalší hostia sa podľa niektorých fotografií zjavne neobávali medzi desiatkami ďalších ľudí akejkoľvek nákazy, prípadne toho, že oni sami môžu byť šíriteľmi vírusu. Všetci boli totiž bez rúšok.

Keďže však premiér nebol ženíchom a vystupoval ako svedok, pravidlo nosenia rúška sa logicky vzťahovalo aj naňho. Premiéra Igora Matoviča sme s otázkami ohľadom nosenia rúška na svadbe kontaktovali, no neodpovedal.