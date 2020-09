Bratislavský dopravný HOROR: Ľudia v MHD ako sardinky, autá v kolónach aj vyše hodiny! Termíny sa posúvajú

Frekventovaný úsek, cez ktorý denne prúdia tisíce áut, je totiž rozkopaný doslova krížom-krážom. Dôvodom je výmena električkovej trate, respektíve celková modernizácia Dúbravsko - Karlovskej radiály. S prvou etapou sa začalo ešte v júni 2019.

Druhá mala byť hotová do konca septembra. No nestalo sa. Práce na najdlhšom a najkomplikovanejšom úseku stále pretrvávajú a termín dokončenia sa posunul.

Spojenie do Karlovej Vsi a Dúbravky je riešené náhradnou autobusovou dopravou, keďže električková je kompletne vylúčená. Mesto avizovalo, že spustiť by ju mali 26. októbra. No ľudia prejavujú obavy, že to tak nebude.

Zdroj: bratislava.sk

Primátor Vallo sa ospravedlňoval

Na neutíchajúcu vlnu kritiky reagoval v pondelok aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. V príspevku, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, sa ospravedlnil. Cestovanie pre tisícky obyvateliek a obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky, najmä v rannej a poobedňajšej špičke, sám označil ako skutočne "náročné a nepríjemné".

"Kompletná výmena električkovej trate v strede dopravnej tepny znamená obmedzenie dvoch pruhov cesty, žiaľ inak, bez tvrdých dopadov na ostatnú dopravu, sa to spraviť nedá," opísal s tým, že práce na tak veľkom projekte nie je možné dokončiť počas letných prázdnin.

"Navyše, v dôsledku koronakrízy a problémov s pôvodným projektom z roku 2015, bolo nutné presunúť otvorenie novej trate o jeden mesiac - na október," dodal okrem iného v stanovisku.

Reakcie verejnosti

Na ľudí však podľa reakcií rozsiahle stanoviská neplatia. Pretiekli im nervy. "Pán primátor, ja budem šťastná, keď to bude na Vianoce, len to už pre lásku božiu k nám nešťastníkom, ktorí sme odkázaní na MHD dokončite a nič nesľubujte," odkázala Jana.

"Dnes o ôsmej presun Janotova - Miletičova 72 minút. Najhoršie je vydýchaný vzduch v busoch a natlačení ľudia. Už nech to skončí, prosím. Pol roka sa mi zdá byť dosť," napísala Lucia. "Ok, píšem si 26. októbra. Dúfam, že zasa nikto nepríde s tým, že, ehm, sorry, lebo Covid, lebo pršalo, lebo zima bola, lebo neviem čo," reagoval Rastislav.

Aktuálne zmeny

Primátor Matúš Vallo predstavil ešte v pondelok zmeny, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu dopravnej situácie.

od utorka 8. septembra, je možné priame odbočenie z Karloveskej z centra na Molecovu

od 8. septembra je tiež otvorené odbočenie pod mostom Lafranconi, z Botanickej na Mlynskú dolinu

od stredy 9. septembra budú na niektorých úsekoch na Karloveskej a Molecovej v smere do centra spustené bus pruhy

V stredu, po realizácii vyššie spomínaných zmien, sa však podľa všetkého situácia vôbec nezlepšila. Jozefovi podľa jeho vyjadrenia trvala cesta zo zastávky Borská na zastávku Segnerova, ktorú zvyčajne autobus prejde za približne tri minúty, neuveriteľných 27 minút. Kristína cestovala od zastávky Janotova po Molecovu až 50 minút. Pešo by vám to pokojným tempom trvalo zhruba 10 minút. Zajtra si cestovanie týmto úsekom do centra mesta vyskúšame aj na vlastnej koži.