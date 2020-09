Prvý školský deň poznačil aj dopravu: Vodiči smerujúci do Bratislavy sa zdržia v kolónach

Kolóny hlásia vodiči na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Bratislavy. Zdržia sa tam do 15 minút. Ďalej o nich informujú smerom z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji do hlavného mesta, kde treba rátať so zdržaním do 30 minút. Tak isto v Moste pri Bratislave smerom do Bratislavy do 25 minút a v Rovinke, kde sa do hlavného mesta zdržia do desať minút.

S nehodou treba počítať aj v Bratislave na Lamačskej ceste pri železničnej stanici smerom do Lamača, blokovaný je jeden pruh. Aj v meste sa smerom do centra vytvárajú kolóny, napríklad na Slovnaftskej ulici, na Ráztočnej ulici, na Račianskej ulici, na Ulici Svornosti, na Dvojkrížnej či na Gagarinovej ulici smerom do centra sa cestujúci zdržia do 15 až 20 minút.