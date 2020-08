Diskusný duel súčasného a bývalého ministra: Richter si Krajniaka podal kvôli 13. dôchodkom

BRATISLAVA – Na individuálnom dôchodkovom strope je absolútna dohoda v koalícii. Myslí si to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý to uviedol v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Priblížil, že sa zároveň plánujú zmeny v druhom pilieri, na čo by mali byť vyčlenené aj peniaze z Európskej únie (EÚ).

"Bude stanovený tzv. individuálny dôchodkový strop, to znamená, že každý človek, keď odpracuje 40 rokov, bude mať nárok na dôchodok. Ak niekto bude chcieť pracovať dlhšie, bude môcť pracovať dlhšie, do tej výšky, ktorá sa bude meniť podľa priemerného veku dožitia," ozrejmil Krajniak podobu návrhu, ktorý by mal mať podporu aj v koalícii. Nemal by tak platiť dôchodkový strop 64 rokov.

Zároveň poznamenal, že by sa mali udiať aj zmeny v druhom pilieri. V súčasnosti podľa jeho slov všetci posielajú peniaze do "celého mešca". Chcel by umožniť, aby časť z odvodov mohla ísť priamo rodičom ako podpora na dôchodok. Dolaďuje sa napríklad, ako má byť druhý pilier spravovaný, aby boli dôchodky čo najvyššie.

"Tam uvažujeme, že urobíme pri vláde poradný orgán, niečo ako je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý bude každý rok, nazvime to tak, že odporúčať alebo schvaľovať investičné stratégie, aby sporitelia vedeli, ktoré si môžu vybrať, a potom tie jednotlivé dôchodcovské správcovské spoločnosti ich budú realizovať," skonštatoval minister práce v relácii Na telo. Bývalý minister práce a súčasný poslanec Smeru-SD Ján Richter podotkol, že je presvedčený o opodstatnenosti druhého piliera.

Trinásty dôchodok nie je trinástym dôchodkom

V prípade 13. dôchodkov Richter uviedol, že sa neplní platný zákon. Dôchodok podľa neho Krajniak vracia späť na štátnu sociálnu dávku. Postoj Krajniaka v tomto prípade označil ako pokrytectvo. Minister práce však poukázal na to, že Sociálna poisťovňa musela v tomto roku vynaložiť prostriedky navyše napríklad na pandemickú OČR.

V súvislosti s rokovaním tripartity, z ktorej odišli odborári, Krajniak zopakoval, že neboli ochotní diskutovať o kompromisnom návrhu. "Keď sa majú traja partneri dohodnúť, každý musí ustúpiť," zdôraznil. Richter skonštatoval, že odborári sa chceli len rozprávať o zákone. "Je tu zákon, ktorý hovorí o automate v podobe 60 %," dodal.

Obaja sa zároveň zhodli, že odluka cirkvi od štátu nie je momentálne hlavná téma, ktorá by sa mala rozoberať. V súvislosti s diskutovanou témou o zmluve medzi Tiposom a Fun rádiom Krajniak poznamenal, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa rádio snaží predať, ale nemá kupcu.