Bývalý šéf Mestskej polície v Bratislave smeruje do parlamentu: Bude asistentom Kyselicu

Bývalý šéf Mestskej polície v Bratislave Marek Gajdoš

Zdroj: TASR - Dano Veselský

BRATISLAVA - Bývalý šéf Mestskej polície (MsP) v Bratislave Marek Gajdoš smeruje do parlamentu. Pôsobiť bude ako asistent poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu (OĽANO). Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv (CRZ). Potvrdilo to aj hnutie OĽANO.