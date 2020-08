Prezidentka Čaputová odsudzuje otravu ruského politika Navaľného

„Takéto činy musia byť absolútne neprijateľné v každej spoločnosti, ktorá rešpektuje základnú ľudskú dôstojnosť. Želám Alexejovi silu, aby sa čoskoro cítil lepšie,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti. Alexej Navaľnyj je od soboty (22. 8.) hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v berlínskej nemocnici Charité. Lekári v Charité poukázali v pondelok (24. 8.) aj na jeho pravdepodobnú otravu. Z výsledkov klinických testov totiž vyplýva, že v tele Navaľného sa našli "inhibítory cholinesterázy". O akú konkrétnu látku ide však zatiaľ nie je známe.

I strongly condemn the poisoning of @navalny. Such actions must be absolutely unacceptable in any society that respects the fundamental dignity of human beings. I wish Alexey strength to feel better soon.