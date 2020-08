Stoltenberg vyzval Rusko na vyšetrenie Navaľného stavu

Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho hospitalizovali minulý štvrtok po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy prišlo zle. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.

Navaľného stúpenci tvrdia, že do času na sibírskom letisku mu pred odletom do Moskvy niekto primiešal jed. Nemeckí lekári v pondelok oznámili, že v Navaľného tele sa našli inhibítory cholínesterázy, čo naznačuje otravu. Rusko kriminálne vyšetrovanie v súvislosti s Navaľným nezačalo a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že pokiaľ sa v jeho tele nenájde konkrétna toxická látka, nevidí na to dôvod.

"Čo teraz potrebujeme, je transparentné vyšetrovanie, aby sa zistilo, čo sa stalo, a zaistilo sa, že voči zodpovedným osobám bude vyvodená zodpovednosť," povedal Stoltenberg po tom, čo pricestoval do Berlína na stretnutie s ministrami obrany členských štátov EÚ. "Nemáme dôvod pochybovať o zisteniach lekárov v nemocnici (Charité)," dodal.

Stoltenberg sa tak pridal k stále početnejším medzinárodným výzvam, ktoré Rusko žiadajú, aby prípad vyšetrilo. Dôkladné a transparentné vyšetrenie prípadu požadujú Nemecko, Francúzsko, Británia i Spojené štáty. Navaľnyj je posledným z dlhého zoznamu oponentov Kremľa, ktorý vážne ochorel alebo zomrel na otravu - či už údajnú alebo dokázanú.