FOTO Ekologická katastrofa na Slovensku: Vysoké hodnoty arzénu, látky sú v Ondave aj Tise

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) počas brífingu na témú Iniciatíva proti envirokriminalite

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Škodlivá odpadová voda z čistiarne odpadových vôd vteká do odkaliska Poša a mieša sa s nebezpečnými látkami. Odtiaľ sa dostáva do Kyjovského potoka, rieky Ondava a Tisa. Poškodzovanie životného prostredia fungovalo na základe povolenia, ktoré bolo v rozpore so zákonom. V pondelok sa tak začalo konanie vo veci uloženia nápravy na zastavenie vypúšťania odpadových vôd. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).