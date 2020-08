EXKLUZÍVNE FOTO Zamilovaná Čaputová vyrazila do mesta! Ruka v ruke s Rizmanom: Im to ale pristane

BRATISLAVA - Pred pár týždňami sme sa dozvedeli, že prezidentka Zuzana Čaputová prežíva krásne obdobie. Je zamilovaná. Jej novým partnerom je bývalý poradca prezidentky Juraj Rizman. Dnes večer si spolu vyrazili do mesta za kultúrou. Im to ale pristane!

Nášmu fotografovi sa podarilo zachytiť príchod prezidentky Čaputovej a jej priateľa na festival Viva Musica!, ktorý sa koná v Bratislave v Dóme sv. Martina. Prezidentka si teda dnešný večer vychutná po boku svojej lásky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po tom, ako vystúpila z auta a privítali ju sa s Rizmanom chytili za ruky. Obaja sa usmievali a po celý čas sa držali za ruky. Obaja sú evidentne veľmi šťastní. Aj po rúškami bolo totiž vidieť, že sa usmievajú od ucha k uchu. Prezidentka vyzerá nádherne. Prajeme veľa šťastia!

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nová láska

Čaputová tvorí s Rizmanom pár približne osem mesiacov. Poznajú sa pritom roky. O jej novom vzťahu sme vás ako prví informovali koncom mája tohto roka. Rizman bol Čaputovej poradcom v prezidentskom paláci, no potom, čo medzi nimi prebehla iskra, sa tohto miesta vzdal. Poznajú sa pritom dlhých 13 rokov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Som šťastná

Prezidentka o svojom vzťahu prehovorila aj na tohtoročnej Pohode, ktorá sa kvôli pandémii konala ako online festival. Podľa jej slov je momentálne v osobnom živote veľmi šťastná. V podobnom duchu sa vyjadrila aj po prevalení sa jej vzťahu. "Poznáme sa dlhé roky a boli sme v bezprostrednom kontakte, keď sme spolupracovali a boli sme kamaráti. Až jedného dňa prišlo prekvapenie," povedala pred pár týždňami prezidentka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rizman ju oslovil ako prvý. "Bolo to pozvanie na prechádzku do prírody, ktoré ma prekvapilo, keďže sme bežne ako kolegovia a kamaráti dovtedy na prechádzky nechodili," odhalila detaily prvej schôdzky hlava štátu. Tento scenár potvrdil Topkám aj Rizman, ktorý dnes pôsobí ako poslanecký asistent. "Je to tak, som šťastná a som za to vďačná," povedala v jednej z televíznych debát hlava štátu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar