Brutálna smrť Slováka v Belgicku: DETAILY vyšetrovania! Rodina mesiace nič nevedela, nezrovnalosti v spise

BRATISLAVA – Pred dvoma rokmi zomrel v nemocnici v Belgicku Slovák Jozef Chovanec. Niekoľko dní bol v kóme, do ktorej sa dostal po brutálnom zásahu tamojšej polície. Belgické médiá totiž poukázali na videozábery, podľa ktorých sa všetko odohralo inak. Predseda parlamentu Boris Kollár požaduje vyšetrenie prípadu. Zverejnil aj celú genézu prípadu. Rodina nevedela mesiace nič. Po dvoch rokoch našli v spise nezrovnalosti.

Podľa prvotných informácií mali Chovanca po incidente na letisku policajti odviesť do záchytnej cely na letisku, kde si mal spôsobiť sebapoškodzujúce údery. To si vyžiadalo opätovný zásah polície v snahe upokojiť ho. Chovanec utrpel infarkt, upadol do kómy a o pár dní zomrel. Podľa videozáberov sa však situácia odohrala inak. Rodina sa informácií dožadovala dlhé mesiace, úrady mlčali. Vyšetrovanie ukončili po takmer dvoch rokoch, manželka Chovanca iniciovala prostredníctvom právnickej kancelárie ďalšie vyšetrovanie kvôli nezrovnalostiam v spise.

Belgičania sa absolútne vyhovárali

Boris Kollár na včerajšej tlačovke zverejnil chronologický prehľad vykonaných úkonov a intervencií zo strany Bruseli. Podľa jeho slov sa belgické úrady „absolútne vyhovárali“. „Mám z toho pocit, že to chceli hodiť pod koberec,“ povedal na piatkovej tlačovke. Slovensko žiada riadne vyšetrenie prípadu, ministerstvo zahraničných vecí už poslalo nótu. Veľvyslanectvo SR v Bruseli sa prípadom zaoberá už od začiatku, teda od februára 2018. Zároveň je v kontakte s rodinou, priebežne informuje o prípade a apeluje na belgické orgány, aby bol prípad vyšetrený.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zastupiteľský úrad bol počas vybavovania formalít v stálom styku s manželkou nebohého, zabezpečil tlmočníka, ako aj konzulárnu asistenciu pri prevoze tela zosnulého. „Bezprostredne po úmrtí J. Chovanca navštívili vedúci zastupiteľského úradu a konzulka manželku a informovali ju o tragickej udalosti. Vysvetlili jej okolnosti prípadu úmrtia občana. Informovali ju o podanom trestnom oznámení,“ píše sa v prehľade.

Prípad bude dôsledne vyšetrený

Konzulka ubezpečila, že vzhľadom na úlohu letiskovej polície bude vyšetrovanie vedené aj tzv. Výborom P, ktorý je orgánom dohliadajúcim na policajné zložky. Zastupiteľský úrad informoval bruselské ministerstvo zahraničných vecí o celom incidente z 23. februára aj o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vedúci zastupiteľského úradu navštívil 7. marca belgické ministerstvo vnútra, kde ho prijala diplomatická poradkyňa ministra a ďalší úradník. „Obaja úradníci MV BE prisľúbili dôsledné vyšetrenie prípadu úmrtia J. Chovanca,“ uviedli v prehľade. Zastupiteľský úrad požadoval ďalšie informácie až v júni 2018. Zároveň požiadal o pomoc pre manželku zosnulého pri získaní lekárskej správy a dokumentácie k prípadu.

Po dlhých mesiacoch stále nič

Ani v júli ešte nebola rodina informovaná o okolnostiach smrti Chovanca, nedostali ani lekársku správu napriek tomu, že vec bola pre belgickú stranu prioritou. „Nedostatočnú komunikáciu belgických úradov s rodinou pripísal skutočnosti, že záležitosť je predmetom vyšetrovania. Slovenská strana požiadala, aby belgické úrady v tomto duchu oficiálne informovali rodinu prostredníctvom jej advokátky alebo ZÚ.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalšiu nótu poslal zastupiteľský úrad v marci 2019, teda niečo vyše roka po incidente. „ZÚ opätovne žiadal MZV Belgicka informácie o stave vyšetrovania prípadu p. Chovanca a konštatoval, že pri vyšetrovaní nedošlo k podstatnému posunu.“ V máji, teda o dva mesiace od poslednej nóty, sa uskutočnilo stretnutie konzulky zastupiteľského úradu v Bruseli so zástupcom federálneho prokurátora Belgicka Ericom Bisschopom, ktoré sprostredkoval Honorárny konzul SR v Antverpách Gunar Riebs.

Ďalšie žiadosti

„Nakoľko v roku 2018 a 2019 nedošlo k zásadnému posunu v prípade, pán Bisschop prisľúbil pomoc pri urýchlení vyšetrovania aj na základe žiadostí p. Chovancovej.“ Manželka zosnulého následne zmenila právneho zástupcu, keďže predošlá právnická kancelária neposkytovala adekvátne služby a vyšetrovanie nenapredovalo. Ďalšiu verbálnu nótu poslali v novembri 2019. „Zastupiteľský úrad opätovne žiadal o žiadosť o informáciu o stave vyšetrovania, korektné vyšetrenie prípadu a ukončenie vyšetrovania v primeranej lehote.“

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Odpoveď prišla v januári 2020

Odpoveď ministerstva zahraničných vecí v Belgicku prišla až v januári tohto roka. Vyšetrovanie sa ukončilo a prípad bol posunutý na prokuratúru za účelom ďalšieho konania. „Konzulku ZÚ Brusel kontaktovala právnická kancelária (manželky zosnulého, pozn. red.) ohľadom zaslanej notifikácie z januára 2020 a informovala, že pripravuje žiadosť o vykonanie ďalších úkonov podľa belgického trestného poriadku po dátume uvedenej nóty z dôvodu viacerých nezrovnalostí v spise a uviedla, že sa nestotožňuje s informáciou o ukončení vyšetrovania.“

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

V auguste 2020 plánoval zastupiteľský úrad opätovné stretnutie s Bisschopom. Medzitým však belgické médiá upozornili na videozábery, na ktorých vidno brutálny zásah belgických policajtov v cele, kde bol Chovanec. Na záberoch z priemyselnej kamery vidieť, ako jeden z policajtov, konkrétne blonďavá policajtka, hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi zadržaného Slováka a smejú sa z nacistického pozdravu ich kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Jozefa Chovanca po dobu 16 minút.

Prípad momentálne vyšetruje príslušný belgický vyšetrovací súd. Podľa vyjadrenia prokuratúry z 19. augusta 2020 vyšetrovanie stále prebieha a predpokladá sa jeho skoré ukončenie. Následne bude prípad predložený trestnému súdu na ďalšie konanie.