Drsná reakcia Kollára: Smrť Slováka v Belgicku je neodpustiteľný čin! Budeme tlačiť, kým sa to nevyšetrí

Kollár tiež očakáva exemplárne tresty pre všetkých troch policajtov, ktorí boli pri incidente. Uistil, že bude tento prípad pozorne sledovať.Kollár v piatok povedal, že v tomto prípade boli niekoľkokrát kontaktované bruselské inštitúcie.

Brutálne ZÁBERY z cely v Belgicku: VIDEO Slovák Jozef zaliaty krvou! Policajtka hajlovala, on umieral

Belgické orgány sa vyhovárali

"Mám z toho pocit, že to chceli hodiť pod koberec," skonštatoval. Belgické orgány sa podľa neho "absolútne vyhovárali". Predseda parlamentu podľa svojich slov okamžite po zverejnení informácií kontaktoval šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka, ktorý ho informoval o tom, že belgickej strane bola poslaná diplomatická nóta. Incident nemal podľa Kollára nič spoločné s legálnym policajným zásahom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kollár tvrdí, že tento prípad má vo svojej kompetencii ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. V prípade, ak by sa nič nedialo, signál vyšle aj parlament. "Keď to nepôjde inak, urobíme aj tento krok," reagoval na otázku, či parlament prijme uznesenie k tomuto prípadu, tak ako to vo štvrtok navrhoval predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Slovensko žiada vyšetriť smrť Chovanca

Slovenská republika prostredníctvom svojho oficiálneho zastúpenia v Bruseli odovzdala belgickým orgánom verbálnu nótu, týkajúcu sa prípadu Slováka Chovanca. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii. "Vyzývame v nej zodpovedné belgické orgány, aby celú záležitosť bezodkladne, zodpovedne a dôrazne prešetrili," uviedol Korčok o obsahu nóty. Pripomenul, že s Belgickým kráľovstvom má SR nadštandardné vzťahy, zároveň je to krajina, v ktorej žije veľa Slovákov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Aj z tohto dôvodu Slovensko, jeho vedenie i občiansku spoločnosť šokovali a znepokojili zábery, prezentované médiami," priznal minister. Korčok zároveň ocenil krok vysokého predstaviteľa belgickej polície, ktorý sa na základe medializovaných informácií rozhodol odstúpiť z postu, vníma to ako potvrdenie toho, že si belgické orgány uvedomujú vážnosť prípadu. Minister ocenil aj belgické médiá, ktoré priniesli informácie o skutočnom priebehu zásahu.

Smrť Jozefa Chovanca

Slovák Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.