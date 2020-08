Brutálne ZÁBERY z cely v Belgicku: VIDEO Slovák Jozef zaliaty krvou! Policajtka hajlovala, on umieral

BRUSEL - Súdny spis súvisiaci so smrťou slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 v nemocnici po niekoľkých dňoch v kóme, do ktorej upadol po potýčkach s políciou na letisku v Charleroi, je stále predmetom vyšetrovania.

Jozef Chovanec (39) bol zatknutý 23. februára 2018 na letisku Charleroi, keď sa dostal do potýčky s letiskovou políciou. Podľa správ belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Chovanec v cele búchal hlavou o stenu až sa mu spustila krv. Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde podľa pôvodných správ si spôsobil sebapoškodzujúce údery, čo si vyžiadalo opätovný zásah polície v snahe ho upokojiť. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. V stredu však viaceré belgické médiá upozornili na videozábery, podľa ktorých sa situácia odohrala ináč.

Slovák mal mladú ženu a dieťa Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Hajlujúca policajtka

Na záberoch z priemyselnej kamery vidieť, ako jeden z policajtov hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi zadržaného Slováka a smejú sa z nacistického pozdravu ich kolegu. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Jozefa Chovanca po dobu 16 minút.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

"Blokovanie pľúc nášho klienta po dobu 16 minút, to nie je normálne," cituje Belga právnika Lennerta Dierickxa, ktorý zastupuje rodinu zosnulého Slováka. Príbuzní obete podali občianskoprávnu žalobu na súde v Charleroi. Prokurátora v Charleroi v stredu potvrdila, že tento prípad je stále predmetom vyšetrovania, ktoré by sa však malo blížiť ku koncu.

Vyšetrujúci prokurátor potvrdil, že vypočutí boli všetci policajti, ktorí sa zúčastnili na zásahu proti Chovancovi. Podľa agentúry Belga sa príbuzní obete - viac ako dva roky po tomto incidente - sťažujú na pomalý postup belgickej justície. Belgické úrady upozornili, že viaceré úkony súvisiace s trestným stíhaním boli pribrzdené koronakrízou.

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Letisko Charleroi medzitým vyjadrilo ochotu stať sa v tomto súdnom spore občianskou stranou. Hovorca letiska spresnil, že vedenie si je vedomé negatívnych reakcií, ktoré na verejnosti vyvolali videozábery s "neprijateľným" policajným zásahom, a preto vymenovalo svojho právnika, ktorý bude na súde zatupovať záujmy letiska.