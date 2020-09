VIDEO Hádky a urážky! Smrť Slováka po zásahu polície stavia Európu na nohy, šéfka Europolu šokuje

Všetci traja majú podať správu o prípade Slováka Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Flámsky denník De Morgen na svojej webovej stránke uviedol, že ako prvý sa krátko pred pol jedenástou pred poslancov dostavil exminister Jambon. Na úvod svojho vystúpenia prejavil sústrasť príbuzným Jozefa Chovanca a vyjadril nádej, že sa celý prípad vyjasní. Zdôraznil, že síce nepozná detaily súdneho spisu, ale že to, čo vidieť na videzáberoch z cely na letisku je "neprípustné, nevysvetliteľné a hrozné".

Zdroj: greb ln24.be

Zdroj: greb ln24.be

Zdroj: greb ln24.be

Na svoju obhajobu uviedol, že policajná správa, ktorá v tom čase - koncom februára 2018 - skončila na jeho stole "v žiadnom prípade" neobsahovala zábery zachytávajúce násilné konanie policajtov. "Spis pred dva a pol rokmi vyzeral úplne inak," spresnil Jambon.

V policajnej správe sa neobjavujú detaily o násilnostiach či nacistickom pozdrave policajtky

Denník De Morgen spresnil, že redakcia prvú policajnú správu videla a sú v nej iba veľmi stručne opísané udalosti v Chovancovej cele. Nie sú tam spomenuté zásadné podrobnosti a neobsahuje ani informácie o nacistickom pozdrave mladej policajtky v momente keď jej kolegovia násilím "upokojovali" zraneného Chovanca. Ten uprostred nočného pobytu v cele predbežného opakovane búchal hlavou o mreže.

Zdroj: greb ln24.be

Zdroj: greb ln24.be

Jambon podľa vlastných slov ako minister vnútra nepochybil, lebo nemal k dispozícii informácie, ktoré by mohli vyvolať znepokojenie. Ani stretnutie s vtedajším veľvyslancom Slovenskej republiky mu neposkytlo také informácie, aby bol "znepokojený" stavom vyšetrovania prípadu.

"Policajná správa sa vôbec nezmieňuje o hrozných skutočnostiach, ktoré sme videli na kamerovom zázname," vysvetlil Jambon. V tom čase podľa neho nič neindikovalo, že by mal do prípadu zasiahnuť z pozície ministra vnútra. Nebol pritom ani oprávnenou osobou na začatie disciplinárneho konania, konštatoval.

Jambon už v sobotu (29.8) pripustil, že urobil chybu v komunikácii s verejnosťou, keď najskôr vyhlásil, že o tomto prípade nič nevie. Zároveň však dodal, že ani on ako minister, ani jeho kabinet nijako nepochybili v prístupe ku spisu Jozefa Chovanca. Jan Jambon podľa vlastných slov preto nevidí dôvod, aby v spojitosti s celou kauzou odstúpil z postu flámskeho premiéra.

Horúco v televíznej debate

Súčasný flámsky premiér a bývalý minister vnútra Jan Jambon pri svojich vysvetleniach trval na „súhrnnej“ stránke policajnej správy. Toto vyjadrenie viedlo k prudkej výmene názorov medzi prezidentom polície Vincentom Gillesom a riaditeľom francúzsky hovoriacej belgickej sekcie Amnesty International Philippom Hensmansom.

Débat en direct @LesNews24 sur l'affaire #JozefChovanec



Quand Vincent Gilles, responsable d'un syndicat policier en Belgique traite de «con» @phensmans directeur d'@amnestybe 😮



Un bel exemple d'écoute, de respect de son interlocuteur et de sang froid... 🤦‍♂️ pic.twitter.com/65qyh5P71g — Brian May (@thebrianmay) September 1, 2020

O prípade Chovanca som nemala dosť informácií, tvrdí šéfka Europolu De Bolleová

V belgickom federálnom parlamente v utorok dopoludnia vypovedala aj súčasná šéfka šéfka Europolu Catherine De Bolleová. Členovia parlamentných výborov pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť ju vypočúvali v súvislosti s prípadom Slováka Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčke s letiskovou políciou na letisku v meste Charleroi.

De Bolleová v utorok vypovedala ako posledná z trojice predvolaných činiteľov. Zdôraznila pritom, že ako vtedajšia šéfka belgickej polície nemala o prípade Jozefa Chovanca dostatok informácií. Flámsky denník De Morgen, ktorý na svojej webovej stránke podrobne mapoval aj predošlé vyjadrenia exministra vnútra Jana Jambona a súčasného šéfa federálnej polície Marca De Mesmaekera, uviedol, že De Bolleová ostro odsúdila videozábery, ktoré potvrdzujú "nevysvetliteľné policajné správanie" voči J. Chovancovi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia May

Poslanci De Bolleovú predvolali preto, lebo kým sa stala šéfkou Europolu (2. mája 2018) bola generálnou komisárkou belgickej federálnej polície, čiže predchodkyňou De Mesmaekera. "V tomto prípade odpovede musia byť jasné. V prvom rade pre vdovu po Chovancovi," uviedla De Bolleová. "Môžem čestne vyhlásiť, že som v tom čase nebola informovaná o faktoch... Rovnako som nevidela uvedené zábery. Keby som ich videla, okamžite by som konala," uviedla s odkazom na zábery z cely predbežného zadržania, na ktorých policajti kľačia na tele zadržaného Slováka, kým jedna z policajtiek napodobňuje nacistický pozdrav.

Poslancom pripomenula, že existuje jasný pracovný postup, ktorý jej mal poskytnúť všetky podrobné informácie o Chovancovom zadržaní. "Rátam s tým, že interné vyšetrovanie to objasní," dodala. Rovnako ako De Mesmaeker krátko pred ňou, aj De Bolleová pripomenula, že generálny komisár federálnej polície nemá oprávnenie začať prípadné disciplinárne vyšetrovanie. Táto úloha pripadá riaditeľovi správnej polície.

Prokuratúra, ak mala potrebné znalosti, mohla informovať riaditeľa správnej polície o priestupkoch, ktoré boli zistené počas vyšetrovania a doplnené do súdneho spisu. "Ľudské práva, integrita a dodržiavanie zásad právneho štátu sú kľúčové pre moje pracovné metódy. Každý, kto so mnou spolupracoval, to vie," povedala De Bolleová poslancom.

Šéf belgickej polície nevie, kto vedel o záberoch zo zásahu proti Chovancovi

V belgickom federálnom parlamente v utorok dopoludnia vypovedal aj súčasný šéf federálnej polície Marc De Mesmaeker. Členovia parlamentných výborov pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť ho vypočúvali v súvislosti s prípadom Slováka Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčke s letiskovou políciou na letisku v meste Charleroi.

Podľa novín De Morgen generálny komisár federálnej polície na pôde parlamentu označil za "veľmi legitímne", že niektorí ľudia majú pochybnosti o jeho úlohe v tomto prípade. Spresnil, že vo februári 2018, keď došlo k spornému zásahu na letisku a následne aj k smrti slovenského občana, pracoval ako styčný dôstojník medzi federálnou políciou a kabinetom vtedajšieho ministra vnútra Jana Jambona.

Šéf polície nepoprel, že o celej kauze vedel: 26. februára dostal prvé vysvetlenie predmetných udalostí z letiska a 1. marca bol v tlačovej správe federálnej polície zmienený aj tento prípad. De Mesmaeker upozornil, že nebol prítomný na stretnutí slovenského veľvyslanca Stanislava Valla s predstaviteľmi kabinetu Jana Jambona, ku ktorému došlo 2. marca 2018, tri dni po smrti J. Chovanca v nemocnici v Charleroi.

Zdroj: Youtube/7sur7

"Myslím si, že som svoju prácu urobil dobre, dokonca viac než to. Som pevne presvedčený, že som konal správne a transparentne," skonštatoval pred poslancami a podobne ako krátko pred ním aj exminister Jambon zdôraznil, že zo svojej vtedajšej pozície nemal možnosť zasahovať do konania federálnej polície.

De Mesmaeker sa stal generálnym komisárom federálnej polície 15. júna 2018. V utorok v parlamente priznal, že po nástupe do novej funkcie nekontroloval, či boli v tejto kauze podniknuté potrebné kroky. "Každý, kto nastúpi na takúto špičkovú pozíciu, by sa nemal správať ako mních, ale zistiť, či sa urobilo všetko potrebné v každom jednom vyšetrovacom spise," povedal.

Zároveň však zdôraznil, že donedávna nevedel o všetkých podrobnostiach spisu, čomu mnohí neveria. Pripustil, že pochybnosti zo strany verejnosti majú "svoju legitimitu". Na svoju obranu ale ponúkol záznamy zo svojich pracovných kalendárov a archív e-mailov, kde sa nenašli žiadne indície svedčiace o tom, že by bol informovaný o policajnej brutalite.

"Jednou zo zásadných otázok zostáva, kto v polícii vedel o týchto záberoch a kto ich videl. Je to naozaj tak, že ich nikto nepreveril? A čo s nimi mohli urobiť? Na to zatiaľ neviem odpovedať," priznal De Mesmaeker pred poslancami. Šéf federálnej polície dodal, že by sa chcel osobne a čo najrýchlejšie porozprávať s príbuznými Jozefa Chovanca, lebo si uvedomuje, akú nočnú moru prežívajú už viac ako dva roky.

Smrť Jozefa Chovanca vrhá zlé svetlo na belgickú políciu, tvrdia belgickí poslanci

Poslanci belgického federálneho parlamentu z výborov pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť v utorok spochybnili zdôvodnenia najvyšších policajných a politických funkcionárov, že nemali dostatok informácií o prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca. Podľa ich slov ide o ďalšiu kauzu, ktorá vrhá zlé svetlo na belgické policajné sily. Denník De Morgen v utorok podrobne sledoval vypočúvanie bývalého ministra vnútra a súčasného flámskeho premiéra Jana Jambona, bývalej šéfky belgickej polície a šéfky Europolu Catherine De Bolleovej, ako aj súčasného šéfa federálnej polície Marca De Mesmaekera.

J. Chovanec zomrel 27. februára 2018 po tom, ako mu 24. februára zabránili letieť lietadlom do Bratislavy, a po potýčke s letiskovou políciou na letisku v meste Charleroi, ku ktorej došlo v noci z 24. na 25. februára, po ktorej utrpel srdcový infarkt a upadol do kómy. De Morgen upozornil, že séria poslaneckých otázok trvala viac ako dve hodiny, pričom k slovu sa prihlásili zákonodarcovia z viacerých politických strán. Poslanci dali jasne najavo, že nie sú spokojní s vyhláseniami, ktoré predniesli Jambon, De Mesmaeker a De Bolleová, pričom najviac kritiky a obvinení si vyslúžil Jambon.

Poslanci požadujú konkrétnejšie objasnenia o prípade vrátane informácií o tom, ako vznikla prvá policajná správa, v ktorej nie sú zábery s policajným zákrokom voči Chovancovi, kto mal o týchto záberoch vedieť a prečo nebol spustený "poplach", že došlo k vážnemu incidentu skôr, ako sa k týmto záberom po dva pol roku dostali médiá.

Poslanec Stefaan Van Hecke zo strany flámskych zelených (Groen) priznal, že má podozrenie, že zo strany úradov došlo k pokusom zamiesť tento prípad pod koberec. "To poškodzuje obraz našej polície. Zdá sa, akoby sme začali konať iba po úniku videozáberov," uviedol a naznačil spojitosť s podobným incidentom, pri ktorom v roku 2010 počas policajnej väzby zomrel Jonathan Jacob. "V spôsobe, akým súdnictvo narába s týmito spismi, ale aj v spôsobe policajného toku informácií, je niečo štrukturálne zlé," odkázal Van Hecke.

Poslanec Ahmed Laaouej zo strany frankofónnych socialistov (PS) obvinil Jambona, že jeho príbeh o tom, že ako minister vnútra nemal dostatok informácií o prípade, je "nedôveryhodný", a naznačil, že prípad bral na ľahkú váhu. "Ak je cudzí štát znepokojený smrťou svojho štátneho príslušníka, nemali by ste sa uspokojiť s neúplnou policajnou správou," odkázal exministrovi. Aj Franky Demon z Flámskej kresťanskodemokratickej strany (CD&V) pripustil, že komunikácia o narábaní so spisom týkajúcim sa J. Chovanca vyvoláva príliš veľa nezodpovedaných otázok. Dodal, že keď policajti zavinia smrť iného človeka, musia sa rozzvučať všetky "poplašné zvony" a minister vnútra musí o tom vedieť a zakročiť.

Poslankyňa Gaby Colebundersová z flámskej Strany pracujúcich (PVDA) upozornila Jambona, že v priebehu posledného týždňa mal protichodné vyhlásenia týkajúce sa priamo tohto prípadu. "Menili ste výpovede každý deň. Myslím si, že realita je taká, že Jambon nechcel o ničom vedieť," skonštatovala poslankyňa. Tim Vandenput z flámskej liberálnej strany Open Vld upozornil, že v posledných dňoch sa v súdnom spise objavilo veľa nových faktov. Týkajú sa falošnej nekompletnej policajnej správy, prokurátora, ktorý videl sporné zábery zo zásahu polície, ale nikoho neinformoval, či slov zasahujúcej zdravotnej sestry, ktorá tvrdí, že strata muža zadržaného v cele nebude "žiadnou stratou".

Vandenput tiež spochybnil vyjadrenie exministra Jambona, že pri vyšetrovaní prípadu nezasvietilo žiadne poplašné svetlo. "Alarm samozrejme spočíva v tom, že muž po policajnej akcii skončil v kóme a o tri dni na to zomrel," zhodnotil situáciu liberálny poslanec. A dodal, že stále nie je jasné, kto vyhotovil prvú policajnú správu, ktorá skončila na Jambonovom pracovnom stole a podľa ktorej exminister nevenoval tejto kauze príslušnú pozornosť.

Ján Figeľ žiada inštitúcie EÚ, aby konali

Predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu (NAT) Ján Figeľ napísal v súvislosti s prípadom Slováka Jozefa Chovanca listy vrcholným predstaviteľom EÚ a slovenským europoslancom. Vyzval ich, aby sa v tejto tragickej záležitosti angažovali a prijali opatrenia. Informoval o tom v utorok Ján Figeľ. Figeľ žiada o prijatie "primeraných a účinných opatrení, ktoré obmedzia použitie neprijateľných eliminačných policajných praktík voči cestujúcim cudzincom - občanom EÚ - na území Únie a posilnia ich bezpečnosť, základné slobody a dostupnosť skutočnej spravodlivosti".

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Figeľ napísal listy predsedovi Európskeho parlamentu (EP) Davidovi Sassolimu, predsedovi Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juanovi Fernandovi Lópezovi Aguilarovi, predsedníčka Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a slovenským europoslancom. Listy sú identické, dodal Figeľ s tým, že slovenčina je jedným z úradných jazykov EÚ.

Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s letiskovou políciou na letisku v belgickom meste Charleroi. Chovanec upadol do kómy a v nasledujúcich dňoch zomrel v nemocnici po neprimeranom zákroku polície, ktorý podľa svedkov niesol znaky mučenia, napísal Figeľ v liste. Belgická polícia sa podľa jeho slov voči Chovancovi dopustila aj "neprípustného ponižovania a prejavov silovej nadradenosti".

"Odsúdeniahodný prejav neľudského zaobchádzania s občanom EÚ na území členského štátu EÚ nie je ani po vyše dva a pol roku vyšetrený," napísal Figeľ a dodal, že rodina obete nedostala žiadnu kompenzáciu. Figeľ pripomína násilnú smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel v máji počas zásahu polície. Európsky parlament v júni vyjadril podporu protestom proti rasizmu a policajnému násiliu.

Európska únia si podľa Figeľa kladie za cieľ byť priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. "Žiaľ, nielen zbytočná smrť slovenského podnikateľa Jozefa Chovanca potvrdzuje, že takýmto priestorom pre všetkých občanov nie je," napísal Figeľ a dodal, že to je spôsobené aj správaním tých, "ktorí v mene právneho štátu majú pomáhať a chrániť tieto hodnoty, ale nekonajú tak".

Brutálny postup polície, zosmiešňovanie, ponižovanie a nakoniec zbytočná smrť nevinného občana nepatria do slušnej a spravodlivej Európy, zdôraznil Figeľ. Európske inštitúcie podľa neho nemôžu kriticky hodnotiť zneužívanie policajnej moci vo svete a zároveň zostať ticho pri takejto tragickej udalosti v "srdci Európskej únie".

Figeľ v liste zdôrazňuje dodržiavanie a ochranu princípov právneho štátu vo všetkých členských krajinách a inštitúcie EÚ žiada o "aktívny postoj" pri presadzovaní spravodlivosti v uvedenej tragickej kauze. NAT sa zameriava na rozvoj a posilňovanie demokracie na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke nadácie.