Malorka sa obáva pádu ekonomiky: Môže za to výstraha pred cestovaním v dôsledku KORONAVÍRUSU

Sobotňajšie vydanie denníka Diario de Mallorca označilo za "smrteľnú ranu" rozhodnutie nemeckej vlády, že obľúbená turistická destinácia Malorka predstavuje rizikovú oblasť pre nákazu koronavírusom. Vláda nemeckých občanov varovala, aby tam necestovali. Denník taktiež uviedol, že najhoršie obavy cestovného ruchu na ostrove Malorka sa stali skutočnosťou.

Regionálna vláda ostrova bola presvedčená, že počet prípadov ochorenia COVID-19 postupne klesne; avšak zatiaľ tomu nič nenasvedčuje.Nemecko v piatok umiestnilo na zoznam vysoko rizikových krajín - v súvislosti so šírením koronavírusu - celé Španielsko s výnimkou Kanárskych ostrovov.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Cestujúci vracajúci sa do Nemecka zo Španielska sa budú musieť podrobiť bezplatnému testu na nový koronavírus a čakať na jeho výsledky v karanténe. Kanárske ostrovy, ktoré takisto patria k Španielsku, do nemeckej výstrahy pred cestovaním zahrnuté neboli. Tieto ostrovy i Baleárske ostrovy sú do veľkej miery závislé od cestovného ruchu, ktorý tvorí približne 35 percent ich ekonomickej produkcie, pripomína DPA.