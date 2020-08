FOTO Andrej Kiska po dlhodobých zdravotných problémoch oznámil zarážajúcu správu!

BRATISLAVA – Exprezident a bývalý predseda strany Za ľudí sa už krátko po februárových parlamentných voľbách stiahol do úzadia. Dôvodom boli jeho dlhodobé zdravotné problémy. Na sobotňajšom sneme strany oznámil zarážajúcu správu. Nedávno mal podozrenie na onkologické ochorenie.

Andrej Kiska "dnešným dňom" v politike končí. Uviedol to na tlačovej konferencii v rámci sobotňajšieho snemu strany Za ľudí v Trenčianskych Tepliciach. Z politiky sa stiahol po ôsmich rokoch. Dôvodom sú najmä jeho zdravotné problémy.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

„Keď sa pozriem späť na týchto osem rokov, nikdy som neoľutoval, že som do politiky vošiel. Urobil som veľa chýb, určite. Ale vždy som sa snažil, aby sa Slovensko stalo krajinou, na ktorú všetci budeme hrdí, a v ktorej bude radosť žiť. Asi pred dvoma týždňami sa k mojim zdravotným problémom pridalo podozrenie z nádorového ochorenia. Keď ma vkladali do toho veľkého tunela na CT, premietal som si svoj život, úspechy aj neúspechy. Uvedomil som si, a s tým sa chcem s vami rozlúčiť, nebojte sa snívať. Nebojte sa vyskúšať veci meniť. Možno sa sny nenaplnia a veci sa nezmenia. Ale vy budete spokojní, že ste to vyskúšali, že ste neostali v kúte, ale zabojovali. Že váš život má zmysel,“ povedal Kiska.

Kisku nahradí Remišová

Novou predsedníčkou strany Za ľudí sa stala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. V sobotu ju na sneme v Trenčianskych Tepliciach zvolili delegáti strany.

Remišová už krátko po parlamentných voľbách, keď sa Kiska stiahol do úzadia, viedla rokovania aj stranu Za ľudí.