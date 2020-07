Otvorená kritika Andreja Kisku po konci v politike: Matovič ma sklamal a ľudia mu to nezabudnú!

Kiska sa nechal vyspovedať denníkom SME. V ňom prezradil aj čo to o svojom aktuálnom zdravotnom stave. Bývalá hlava štátu sa totiž podrobila operácií platničky. "Musím zaklopať. Mám pocit, že dopadla veľmi dobre. Problémy, ktoré som mal, operácia odstránila," pochaľuje si Kiska.

Mal problémy sedieť na jednom mieste

"Mal som vyklenutú platničku. Zasiahla nerv. Ten mi spôsoboval bolesť v nohe a mravenčenie. Mal som problémy so sedením. Bolo pre mňa obrovským problémom sedieť viac ako desať minút. Teraz to už môžem. Samozrejme, mám pooperačné problémy. Chodím na cvičenia a rehabilitujem. Malo by to trvať šesť týždňov. Potom by to už mohlo byť v poriadku," zveril sa v rozhovore Kiska, ktorý bol operovaný v súkromnej košickej nemocnici Europainclinics, pričom táto operácia bola podľa jeho slov uhradená zo zdravotného poistenia.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Kiska neskrýva ani sklamanie z toho, ako málo percent nakoniec strana Za ľudí vo voľbách získala. "Určite. Očakával som dvojciferný výsledok. Bolo to mojím cieľom. Ale ďakujme za to, čo máme, že sme v parlamente a máme dve dôležité ministerstvá," priznáva Andrej Kiska.

Matovič ma sklamal, odkazuje

Ten priznáva, že do koalície vstúpil aj preto, lebo OĽaNO malo výrazný náskok a ostatné stratégie nepripadali do úvahy. "Bol som presvedčený, že ak zoberie (Matovič pozn. red.) Kollára bude jeho prvým strážcom. Očakával som, že keď sa bude niečo diať, bude to riešiť. Žiaľ, pri Kollárovej diplomovke sa ukázal pravý opak," hovorí v rozhovore Kiska.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Kiska neskrýva negatívne dojmy z tejto kauzy. "Bolo to pre mňa sklamanie. Nie je možné plagiátorstvo odôvodniť tým, že musíme poraziť smerácku mafiu. Že nebudeme preto riešiť vlastné chyby. Nikto nezabudol, ako Matovič aj Kollár prví pokrikovali proti bývalému predsedovi parlamentu (Andrejovi Dankovi, pozn. red.) za jeho plagiátorstvo," dodáva šéf Za ľudí.

Ľudia mu to nikdy nezabudnú

"Zrazu prišlo k tomu istému prípadu a my sa tvárime, že je to celkom iné. Pomaly prídeme do extrému, že veď nech si niekto trochu ukradne, veď základ je predsa poraziť mafiu. Snáď nám predsa odpustíte nejaké tunelíky a pochybné nominácie. Tak to teda nie," odmieta tento prístup Kiska.

Predseda Za ľudí odmieta, že by sa kvôli diplomovke mala rozpadnúť koalícia. "Tým, že Igor Matovič sám stiahol chvost, spravil podľa mňa veľkú chybu. Pre diplomovku sa, samozrejme, nemala rozpadnúť koalícia. Ale upustil zo svojich zásad a hodnôt a z dlhodobého hľadiska mu to ľudia nezabudnú," vyhlásil Kiska.

Nemal hrať divadlo o návrate Smeru

Andrej Kiska odmieta, že by v prípade rozpadu koalície hrozil návrat Smeru a Matovičovi odkázal ďalšiu vec. "Stačilo, ak by sa držal svojich zásad, a nehral by divadlo na voličov, že hrozí návrat Smeru. Nič také nehrozí. Nikto nechce odchádzať z koalície, určite nie Boris Kollár. Má moc a rezorty, aké možno už nikdy nebude mať. Je spokojný," myslí si Kiska.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ak by sa Matovič správal konzistentne, ako keď bol v opozícii, správal by sa rovnako ako naša strana a SaS . Teraz celý pocit z tejto koalície je, že Kollár odsúhlasí Matovičovi všetko. Vôbec ho nezaujíma, čo to je, pokiaľ mu Matovič nebude zasahovať do jeho nominácii a práce," dodal.

S nikým z koalície nehovoril ešte od spoločného stretnutia

Bývalý prezident sa komunikačne uzavrel a povedal, že s koaličnými partnermi a premiérom už mesiace nekomunikoval. "S Igorom Matovičom som nerozprával od našej spoločnej tlačovej konferencie, ktorú sme mali v parlamente po tom, čo sme sa dohodli, že vytvoríme koalíciu. S nikým z koalície som odvtedy nehovoril," priznal Kiska.