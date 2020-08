O osude šéfa zbrojárskeho gigantu dnes rozhodol Najvyšší súd: Ide do väzby

BRATISLAVA - Podľa obvinenia polície robil pochybné kšefty so sudcom a bývalým šéfom Správy štátnych hmotných rezerv Kajetánom Kičurom. Koncom júla preto dokonca skončil v putách a o dva dni neskôr už stál pred Špecializovaným trestným súdom, ktorý rozhodoval o jeho väzbe. Reč je o vplyvnom zbrojárovi, prezidentovi zbrojárskeho gigantu M.G. Súd v Banskej Bystrici ho do väzby nevzal, prokurátor však voči tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť a tak je na rade Najvyšší súd. Ten o osude tohto vplyvného muža rozhodne práve dnes.

MG bol výkonným riaditeľom Vojenského opravárenského podniku v štátnych službách, a to aj po tragickom výbuchu delaboračného skladu. Neskôr začal podnik riadiť ako prezident zbrojárskeho gigantu. Ako prezident spoločnosti, ktorá zastrešuje dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu podpísal so štátom podľa Centrálneho registra zmlúv desiatky kontraktov za milióny eur.

M.G. dnes o 14-tej hodine predstúpi pred Najvyšší súd. Dôvod vysvetlila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjákova. „Obvineného Ing. M. G., ktorý je obvinený zo zločinu podplácania a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti sudca pre prípravné konanie prepustil zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko prokurátor podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR“.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Ten rozhodne či najbližšie týždne strávi zbrojár za mrežami, alebo bude vyšetrovaný na slobode. Hneď po ňom bude senát na neverejnom zasadnutí rozhodovať o osude ďalšieho niekdajšieho vplyvného človeka a blízkeho spolupracovníka Kajetána Kičuru, bývalého generálneho riaditeľa sekcie Správy štátnych hmotných rezerv Jozefovi Jantošovi. Ten skončil v putách v ten istý deň.

Jantoš však na rozdiel od zbrojára však skončil za mrežami. „Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko B.Bystrica rozhodol o vzatí do väzby obvineného Ing. J. J., ktorý je obvinený z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní. Dôvodom kolúznej väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ informovala hovorkyňa Kudjáková.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Elitní policajti NAKA však okrem bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru, spomínaného Jozefa Jantoša a zbrojára obvinili aj ďalšieho muža. V tejto súvislosti vyšetrovateľ dôvod na väzbu nevidel.

O čo ide?

Najväčším štátnym odberateľom služieb a produktov zbrojárskej spoločnosti, ktorá zastrešuje dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu a ktorej prezidentom je M.G. je Ministerstvo obrany, ale aj Zbor väzenskej a justičnej stráže, štátny podnik Konštrukta – Defence či Správa štátnych hmotných rezerv. Práve zmluva so Správou štátnych hmotných rezerv, konkrétne na kúpu troch uvoľňovacích tankov v hodnote tri milióny šesťdesiattisíc eur sa stala dôvodom, pre ktorý začala konať polícia.

Akciu nazvala krycím názvom REZRVA 2. Ide o zmluvu medzi Správou štátnych hmotných rezerv a spoločnosťou z portfólia zbrojárenskej firmy, ktorú medzi sebou podpísali Kajetán Kičura.. Zmluvu podpísali 5. februára 2020, teda tesne predtým než Kajetán Kičura v marci tohto roku, po škandále so zdravotníckym materiálom skončil v pozícii šéfa Správy štátnych hmotných rezerv. Zmluvu obaja spomínaní páni uzavreli na kúpu troch uvoľňovacích tankov v hodnote tri milióny šesťdesiattisíc eur.

Správa štátnych hmotných rezerv tento nákup iniciovala na základe požiadavky ministerstva vnútra z roku 2018. Nové vedenie Správy štátnych hmotných rezerv, ktoré po odchode Kičuru prišlo, v apríli tohto roka však od zmluvy na uvoľňovacie tanky odstúpilo s tým, že boli porušené zmluvné podmienky. V tej iste dobe, v apríli 2020, navštívili Správu štátnych hmotných rezerv elitní policajti NAKA, na a tých zaujala práve spomínaná zmluva a vyžiadali si originál zmluvy medzi SŠHR a zbrojárenskou firmou, ktorá mala uvoľňovacie tanky pre štát dodávať.

„Nakoľko vyšetrovanie celej záležitosti stále trvá, SŠHR SR z tohto dôvodu nemôže uvádzať žiadne podrobnosti. SŠHR SR v celej záležitosti poskytuje súčinnosť,“ prezradil nám poradca pre komunikáciu a média SŠHR Igor Rabatin. O štyri mesiace neskôr 29. júla spustili policajti akciu s už spomínaným názvom REZERVA 2.

„Polícia pokračuje vo vyšetrovaní prípadu z prostredia Správy štátnych hmotných rezerv a od rána vykonáva zaisťovacie úkony v Žilinskom a Trenčianskom kraji,“ napísali v deň zásahu policajti. Ďalšie informácie však neposkytli. O deň neskôr už boli policajti NAKA zhovorčivejší.

"Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ obvinil štyri fyzické a jednu právnickú osobu pre viacero skutkov kvalifikovaných ako porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácia príjmu z trestnej činnosti a podplácanie," priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Ako teda dopadne rozhodovanie o väzobnom stíhaní šéfa zbrojárskeho gigantu, ako aj bývalého generálneho riaditeľa sekcie Správy štátnych hmotných rezerv Jozefa Jantoša budeme sledovať.

Súd oznámil verdikt

Marián G. obvinený v kauze s bývalým predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetánom K. ide do väzby. Vo štvrtok o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu SR, ktorý tým vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Aurela Pardubského.

"Senát 4T Najvyššieho súdu na dnešnom verejnom zasadnutí zrušil rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu a sám rozhodol tak, že obvineného Mariána G. zobral do kolúznej väzby," informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. V kauze SŠHR je obvinený aj bývalý funkcionár SŠHR Jozef J., ktorého väzbu senát NS SR potvrdil.

"Je možné vysloviť záver, že je dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii verejného obstarávania v prospech spoločnosti MSM Martin, ktorej je Marián G. štatutárom," uviedol v krátkom odôvodnení rozhodnutia predseda senátu NS SR. Verejné obstarávanie sa týkalo vyslobodzovacích tankov, ktorých dodanie vyhrala vo verejnej súťaži zbrojárska firma MSM Martin. Súťaž vyhlásila Správa štátnych hmotných rezerv.

Podľa prokuratúry bola súťaž zmanipulovaná v prospech zbrojárskej firmy a ako úplatok slúžili platby za prenájom skladových priestorov. Sklady mala vlastniť firma dnes už nebohého Jána Hečka, ktorý synovi Kajetána K. predal podľa senátu NS SR dva byty v bratislavskom Starom Meste za netrhovú cenu. "Ja osobne nemám pochybnosť o korupčnom správaní Kajetána K. a o tom, z akých prostriedkov nadobudol jeho syn byty za naozaj podhodnotenú cenu. Len to s prenájmom týchto priestorov nemá žiadnu spojitosť a ani nie je preukázaná žiadnym dôkazom okrem toho jedného dňa, keď bol ten prevod urobený," uviedol obhajca Mariána G. Daniel Lipšic.

"Rešpektujeme rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Podľa našej mienky je dôvodnosť podozrenia založená len na tom, že sa spárovali platby v jeden termín," dodal advokát. Dôkaznú situáciu považuje za slabú, aj keď to senát NS SR vyhodnotil inak. Hromadné zaplatenie faktúr vysvetľuje Lipšic tým, že v tom čase bol firme navýšený kontokorentný úver a okrem platby za nájomné vtedy uhradila aj ďalších 150 faktúr.

Lipšic a druhý obhajca obvineného Peter Kubina považujú tvrdenia prokuratúry o fiktívnom nájme skladových priestorov za špekuláciu. "My sme dokázali, že to nebol fiktívny nájom," tvrdí Lipšic. Obhajca doplnil, že bola munícia v skladoch opakovane kontrolovaná Banským úradom SR a ceny za nájom boli trhové. "Plus ten nájom dodnes trvá," doplnil Kubina.