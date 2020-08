Na bývalého šéfa KDH vytiahli palicu a päste: VIDEO Bitka uprostred námestia v Bratislave!

Niekdajší šéf KDH si celý incident nahral na video, na ktorých síce rázne mlčí, no v statuse prezrádza okolnosti, za ktorých sa nepríjemná šarvátka odohrala. Hlinovi na skupine mužov, ktorí boli zo sociálne slabších pomerov, prekážalo to, že sa rozhodli odpočívať v blízkosti pietneho miesta pri pamätníku na Námestí SNP v Bratislave.

Upozornenie! Na videozáznamoch zaznievajú viaceré vulgarizmy.

Muž na zázname na Hlinu kričí viaceré vulgarizmy a kričí naňho, aby odišiel. Dokonca naňho vytiahol aj palicu. "Dnes som na Námestí Snp upozornil dvoch ľudí, ktorí spali na lavičkách a pod ktorými mali víno, že na lavičkách nemôžu spať a že pamätník je pietne miesto. Jeden z nich ma napadol nielen slovne, ale aj fyzicky. Napadol ma nielen rukami, ale aj predmetom. Bolo to pred viacerými svedkami," popisuje incident Hlina.

V druhom videu muž dokonca vyzýval Hlinu na súboj a vyhrážal sa mu, pričom padli aj dosť ostré vulgarizmy osobného charakteru.

Komplíkácie po príchode polície

Bývalý šéf KDH následne popísal aj okolnosti, za akých bol muž odvedený policajnými orgánmi. "Ak v centre mesta krajiny, ktoré je členom EÚ niekto fyzicky napadne iného človeka, dvakrát ho udrie do tváre, trikrát palicou po tele, vulgárne mu nadáva, vyhráža sa, že ho zabije, celé to vidia desiatky ľudí, čo sa podľa Vás stane, keď zavoláte políciu? Policajtom odmietol ísť do auta, povedal im, že bol dvadsať rokov v base a keď ho nakoniec presvedčili, aby do auta nastúpil, tak sa ešte cez okno tomu, koho napadol vyhrážal," píše Hlina, ktorý ale dodáva, že dotyčného muža po polhodiny prepustili a opäť bol na svojom mieste na námestí.

K predmetnému incidentu sme oslovili aj políciu. Správu budeme aktualizovať.