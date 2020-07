VIDEO Hlina zrušil Matoviča pre fond pomoci: Nech si poslanci koalície nastavia trvalý príkaz

BRATISLAVA - Napätie sa často dá krájať nie len medzi opozíciou a koalíciou v parlamente, no počas posledných dní si do vlády kopli aj predstavitelia mimoparlamentných hnutí. Naposledy tak urobil aj niekdajší šéf KDH Alojz Hlina, ktorý sa Matovičovi vysmial za fond vzájomnej pomoci, ktorý založil a kde mali aj jeho poslanci mesačne posielať 500 eur zo svojho platu.

Fond bol určený na boj s pandémiou ochorenia Covid-19, no na účte už je dlhšie obdobie stále len niečo cez 666-tisíc eur . Rozhodne neprispievajú všetci poslanci koalície. "Keď minulá vláda zvyšovala platy poslancov, Igor Matovič vtedy hystericky vrieskal v parlamente tak, že ak by vtedy bola Corona, tak by ju dostali aj novinári na balkóne," začal vo svojom statuse Hlina.

Ten obohatil o video, kde popisuje stav tohto účtu určeného na pomoc. "Ako populisti zneužívajú pomoc chudobe a charitu. Kotleba rozdával šeky na 1488 eur a Igor Matovič zakladal fond rozvoja 1. apríla," pokračuje Hlina vo videu. Podľa neho je tam istý súvis, pretože počas 1. apríla sa robia z ľudí žarty.

Apokalyptické číslo na účte a injekcia od jedného človeka

"Ku dnešnému dňu sa na tomto účte zozbierala skutočne mysteriózna suma: 666 645 eur. Rôzni vykladači a apokalyptici, ktorých je v parlamente dosť, vedia o čo ide," poznamenal Hlina.

Hlina vysvetľuje aj to, ako táto suma vznikala. "Päťstotisíc vložil podnikateľ Filo (Milan Filo pozn. red.) asi vedel prečo. V ďalších tendroch, ktoré prídu sa dozvieme, prečo si to takto predplatil. Z tých zvyšných 160-tisíc eur z prvej polovice dali súkromné osoby, podnikatelia, Číňania a druhú polovicu dali poslanci a ministri za vládnu koalíciu," hovorí Hlina o pôvode peňazí, ktorý je popísaný aj na webe transparentného účtu. Skutočne sa tam vyskytuje najvyššia suma od podnikateľa Milana Fiľa.

Zdroj: pokladnica.sk

Dohoda bola pravidelne prispievať

"Niečo na tom nesedí. Matovič pri zakladaní tohto fondu hovoril, že sa dohodli na spoločnom prispievaní do tohto fondu, lebo nejdú zvyšovať platy a to teraz nie je dôležité," pokračuje bývalý šéf mimoparlamentného KDH. "Ako to prispievanie vyzerá? Ak je poslancov koalície 95, spolu s ministrami a štátnymi tajomníkmi asi 120, a hovoríme o sume 500 eur, 120 ľudí po 500 eur je 60-tisíc eur mesačne. Obdobie už prebieha 4 mesiace. Dalo sa to plniť, čiže 6 x 4 je 24. Čiže zo sumy 240-tisíc je tam ledva suma 80-tisíc eur," konštatuje Hlina, ktorý tým naráža na to, že pôvodne zaviazanie sa posielania finančných prostriedkov sa evidentne nedeje.

Nastavte si trvalý príkaz

"Niečo na tomto príbehu charity nesedí. Igor Matovič pri jeho cynizme je ochotný povedať, že to bol 1. apríl, kedy sa to zakladalo a že je to deň, kedy sa z ľudí robí sranda. Z chudoby by sa sranda robiť nemala," uzavrel Hlina. Poslancom koalície zároveň so sarkazmom v hlase odporučil, aby využívali mechanizmus súčasnej doby, a síce trvalý príkaz, ktorým by prostriedky odtekali automaticky každý mesiac.