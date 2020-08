Medzinárodne hľadaného Majského už vypátrali! Neuveríte, kde sa ukrýva

Aktualizované 14:12

Polícia krátko po 14 hodine informovala, že Majského vypátrali v Prahe. Na základne získaných poznatkov od oddelenia cieľového pátrania slovenskej polície začali českí kolegovia preverovať miesta, na ktorých sa mohol zdržiavať právoplatne odsúdený Jozef Majský.

Zdroj: FB/Polícia SR

"Prvotné previerky neviedli k želanému výsledku. Získané indície napovedali, že odsúdený sa začal skrývať. Policajti ho napokon vypátrali v pražskej nemocnici. Podľa posledného vyjadrenia ošetrujúceho lekára nie je Majský schopný akýchkoľvek úkonov, a preto zostáva hospitalizovaný. O ďalšom vývoji vás budeme informovať," informovala polícia SR.

"Aj keď sa tento prípad ešte neskončil želaným záverom, je to ďalší dôkaz skvelej spolupráce pátracích tímov Policie České republiky a Policajného zboru," dodala.

Polícia neskôr status zmenila a slovo psychiatrii zmenila na praždskú nemocnicu.

Na Majského vydali medzinárodný zatykač

"Medzinárodné pátranie vyhlásené prostredníctvom Schengenského informačného systému (SIS) je dostupné v 30 krajinách, ktoré systém používajú, teda aj v Českej republike," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

"V prípade, že je osoba vložená do databázy SIS, tak Polícia ČR plní úlohy nevyhnutné na to, aby bola vypátraná. V tomto konkrétnom prípade však nemôže poskytovať informácie o tom, či sa osoba v systéme nachádza, lebo nie sme tým orgánom, ktorý o príslušný vklad požiadal," povedal vedúci tlačového oddelenia Policajného prezídia ČR Ondřej Moravčík.

Pokiaľ by sa potvrdilo, že Majský sa zdržiava v Prahe, EZR smerom k jeho osobe by sa zaoberalo buď Krajské štátne zastupiteľstvo v Prahe alebo Krajské štátne zastupiteľstvo Praha-hlavné mesto. V prípade akéhokoľvek rozhodnutia, čo sa týka dodania Majského na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko, môžu podať procesné strany sťažnosť. O tom by zase rozhodovalo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe.

Ako potvrdili viaceré justičné zdroje, do úvahy prichádza i možnosť, že by si Majský trest odpykal na území ČR vzhľadom na to, že má slovenské, ako aj české občianstvo. O tom by zase rozhodoval Najvyšší súd ČR. Vo štvrtok (30. 7.) vydal Najvyšší súd (NS) SR ďalší EZR, keď odvolal prvý EZR vo vzťahu k trestnému stíhaniu. Druhý EZR vydal NS SR s cieľom výkonu trestu odňatia slobody. Senát NS SR v stredu (29. 7.) zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Pojednávanie sa konalo bez Majského prítomnosti, keďže sa stále nachádza v ČR. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby. Naďalej sa však konalo, či Majského umiestnia do väzby vydávajúcej.