Majského zadržali v pražskej nemocnici: Jeho osud je v rukách českých orgánov

BRATISLAVA - Prípadom právoplatne odsúdeného Jozefa Majského, ktorého zadržala polícia Českej republiky v utorok (4. 8.) v pražskej nemocnici, sa zaoberá Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe. Potvrdil to hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v českom hlavnom meste Aleš Cimbala.

"Európsky zatýkací rozkaz (EZR) bol tunajšiemu štátnemu zastupiteľstvu doručený 31. júla. Menovaný je v súčasnosti zadržaný. Teraz štátny zástupca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe posúdi zistené skutočnosti a zváži, či vo veci podá návrh na vzatie menovaného do predbežnej väzby," vysvetlil hovorca.

O prípadnej predbežnej väzbe by potom rozhodoval Mestský súd v Prahe. "Môžeme potvrdiť, že Jozef Majský bol v utorok o 12.25 h zadržaný v pražskej nemocnici. To, čo bude nasledovať, je v plnej kompetencii českých orgánov," uviedla v utorok slovenská polícia. Priblížila, že stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku. "Je aj naďalej zo strany slovenskej polície vedený ako hľadaná osoba," dodala. Polícia zároveň deklarovala, že v prípade potreby bude Policajný zbor maximálne súčinný s cieľom zadosťučinenia spravodlivosti.

Senát Najvyššieho súdu (NS) SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásené národné, ako aj medzinárodné pátranie.