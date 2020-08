Vypočutie kandidátov na šéfa GP môže byť najskôr začiatkom novembra, povedal Vetrák

Generálna prokuratúra

Zdroj: wikimedia

BRATISLAVA - Vypočutie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora by sa mohlo konať vzhľadom na zákonné lehoty najskôr začiatkom novembra. Povedal to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Pripomienkami prezidentky Zuzany Čaputovej by sa mal parlament podľa Vetráka zaoberať na septembrovej schôdzi. Šéf Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) pripustil zvolanie schôdze ešte skôr, hovorí o prvom septembri.