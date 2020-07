Prezidentka ukončila návštevu Banskobystrického kraja jazdou ČHŽ, videla aj gudrónové jamy

ČIERNY/BALOG – Prezidentka SR Zuzana Čaputová ukončila v stredu dvojdňovú návštevu Banskobystrického samosprávneho kraja jazdou dobovou Čiernohronskou železnicou (ČHŽ) v Čiernom Balogu na Horehroní, ktorú takisto poznačili následky koronakrízy v oblasti cestovného ruchu. Ešte predtým stihla navštíviť aj obec Predajná, ktorá má dlhé desaťročia problém so starou skládkou - gudrónovými jamami - a to ešte z čias socializmu.

"Veľa som o nich počula a čítala, vidieť ich na vlastné oči je však iný zážitok. Je to jedna z našich najväčších, takmer 2000 starých environmentálnych záťaží, čo máme na Slovensku, ktorá je stále nevyriešená, dokonca neriešená. Nebezpečný odpad ohrozuje životné prostredie i obyvateľov," konštatovala hlava štátu.

Ako ďalej zdôraznila, hovorila o tom s ministrom životného prostredia. "Je tam problém s verejným obstarávaním, plán je posunúť alebo ukončiť sanáciu tejto environmentálnej záťaže do roku 2023. Budem sa o to zaujímať, pretože obci treba pomôcť s definitívnym riešením, ale aj s tým, čo sa do roku 2023 bude diať, pretože zatiaľ to sanuje iba z vlastného rozpočtu," dodala prezidentka.

Vedenie obce si mieni v tejto súvislosti, aj s vyhlásením mimoriadnej situácie, nárokovať u ministerstva vnútra úhradu okolo 20.000 eur. Verí, že i vďaka návšteve hlavy štátu sa ich dlhoročný problém v Predajnej pohne.