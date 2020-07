Jankovskej výpoveď mala zmariť prokurátorka: Drsný odkaz Baránika! Za mrežami by skončili ministri

BRATISLAVA - Ako sme vás informovali, Monika Jankovská, ktorá je v súčasnosti vo väzbe, ponúkla polícii spoluprácu. Chcela jej dať mená oligarchu aj rôznych ministrov. Stopnúť to mala prokurátorka.

Monika Jankovská napriek zmätku okolo jej výpovede, spoluprácu polícii skutočne prisľúbila. Bolo to pred viac ako dvoma mesiacmi, keď napísala z väzby list riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi. V dopise ho žiadala o návštevu za múrmi väznice v Banskej Bystrici s tým, že sa rozhodla políciou spolupracovať.

Zurian záujem o stretnutie s Jankovskou podľa našich informácií skutočne prejavil. Osobne navštívil prokurátorku generálnej prokuratúry Valériu Simonovú, ktorá kauzu okolo stíhania trinástich sudcov dozoruje. Simonová si Zuriana vypočula, návštevu u Janovskej mu však z nevysvetliteľných dôvodov zatrhla. Zurian odhodlaný "bojovať" vyslal v snahe zistiť maximum za Jankovskou svojich podriadených.

Bývalá štátna tajomníčka policajtom ponúkla informácie, ktoré by rozpútali BÚRKU takých rozmerov, že tá doteraz, by pri nej vyzerala, ako "JARNÝ DÁŽĎ". Zistili sme, že Jankovská ponúkla dôkazy a informácie o trestnej činnosti jedného z najväčších oligarchov Slovenska a minimálne jedného bývalého ministra. Informácie sú vraj tak závažného charakteru, že by v prípade spolupráce polície s Jankovskou okrem známeho oligarchu mohli skončiť za mrežami skutočne veľké esá slovenskej politiky.

Pomôcť môže reforma prokuratúry

Podľa Alojza Baránika chcela sudkyňa Jankovská „namočiť veľké ryby“, no zdá sa, že to prokurátorka nepochopiteľne zmarila. "Pomôcť nám môže už len poriadna reforma prokuratúry a výmena najvyšších predstaviteľov je len prvý krok. Očista polície, justície a aj prokuratúry bola pre stranu Strana Sloboda a Solidarita jednou z priorít počas uplynulých rokov. Informácie, ktoré médiá postupne od vraždy novinára zverejňujú, sú stále šokujúce. Rovnako nás šokoval aj najnovší vývoj, kedy prokurátorka mala podľa medializovaných informácií zastaviť výpoveď Jankovskej, ktorou by mohla ex-sudkyňa „namočiť veľké ryby“," napísal Baránik v reakcii na náš článok.

Zároveň zdôraznil, že zmena podmienok voľby a odvolateľnosť generálneho a špeciálneho prokurátora je pre SaS len prvým krokom k zásadnej zmene prokuratúry. "Chceme navždy zmeniť doterajšie nastavenie prokuratúry ako právnej ochranky mocných. Budeme sa zo všetkých síl usilovať, aby sa skončilo nepochopenie toho, aký mala a má súčasná právna úprava prokuratúry vplyv na systémové porušovanie práva a na spravodlivú spoločnosť," napísal.

Dodáva, že práve v zlomových situáciách, ako je táto, sa prokuratúra systematicky stavia na stranu doterajšieho „systému“. "Systému, v ktorom majú vždy neoprávnenú výhodu tí, ktorí bránia Slovensku v rozvoji demokracie a právneho štátu. To je hlavný dôvod, prečo Sloboda a Solidarita ako súčasť novej protikorupčnej koalície chce presadiť riadne fungovanie prokuratúry. Iba tak môžeme Slovensko nasmerovať medzi krajiny s fungujúcou spravodlivosťou pre každého," dodal Baránik.

Úrad špeciálnej prokuratúry informácie popiera

Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry dozorujúca prokurátorka postupovala v súlade s výsledkami vyšetrovania, v súlade s Trestným zákonom a Trestným poriadkom.

"Od obvinenej M. J. prokurátorke nebola zaslaná žiadna písomnosť. O liste, ktorý zaslala obvinená M. J. riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi prokurátorka má vedomosť, ale spôsob ako postupoval bol plne v jeho kompetencii a bolo na jeho rozhodnutí, ako bude polícia postupovať. Obvinenej príslušníci Policajného zboru umožnili vypovedať, ale obvinená zmenila názor a nevypovedala," informovala hovorkyňa Jana Tökölyová.