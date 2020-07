ROZHOVOR Poslanec Pollák mladší z OĽaNO: Záborskú nevnímam ako katolibanca, spolu sa aj zasmejeme

Je presvedčený, že voliči od novej vládnej koalície očakávali novelu zákona o interrupciách, ktorá sa nedávno riešila v parlamente. O sebe tvrdí, že vyrastal v osade a stretol sa viackrát s diskrimináciou. Ako vidí parlamentný život nováčik z OĽaNO a kto je jeho politickým vzorom?

Sledujete pravidelne príspevky Igora Matoviča na sociálnej sieti?

Áno. Pre mňa sú jeho príspevky ľudské a autentické. Poznám ho dlho. Nemyslím si, že niekomu ubližujú. Je to jeho forma prezentácie. Osobne ju mám miernejšiu, ale nie som premiérom.

Porovnávate ju s prezentáciou iných zahraničných premiérov?

Nie. Sledujem len našich politikov.

Keď bol Igor Matovič opozičným politikom, správal sa a reagoval inak. Dnes jeho vystupovanie vo vzťahu k novinárom miestami pripomína bývalých vládnych politikov. Nemáte pocit, že sa Igor Matovič vo funkcii premiéra zmenil?

Nie. Možno je len vystavený väčšiemu tlaku. Vnímam Igora ako človeka, ktorý hovorí pravdu a nevyhýba sa žiadnym skutočnostiam. Možno niekedy povie viac, ako je bežné. Dokonca aj teraz keď sa obhajoval pri diplomovke, nebál sa napísať aj nepopulárny status. Nestretol som sa s tým, že by na otázky neodpovedal.

Keď išiel do Bruselu povedal, že jeho zverejnené plagiátorstvo mohlo ovplyvniť jeho vyjednávanie na summite v Bruseli...

Mohlo to určite ovplyvniť jeho postavenie pri rokovaniach. Môžeme sa tváriť, že to bolo načasované, že to bola len čistá objednávka.

Vždy keď sa politikom niečo nepáči, útočia na novinárov, že robia na základe objednávky. Skutočne si myslíte, že to bola objednávka a novinári takto fungujú?

Nemyslím si to. Teraz sme v rovine konšpirácií. Určite to však mohlo poškodiť jeho postavenie pri globálnom jednaní o celkovom balíku peňazí.

Takže novinári môžu za to, že politik nemá v poriadku diplomovku?

Nechcem sa zastávať v tejto veci jedného, druhého či desiateho plagiátora. Každý si musí zodpovedať svoje chyby sám. Nie sme v pozícií, aby sme sa ako koalícia rozišli. Ak celá koalícia má stáť len na plagiátorstve, tak je to smutné. V minulom volebnom období sa riešila vražda novinára a jeho snúbenice, Kočner, Zsuzsová a jej prepojenie na vysokých politikov...

So Zsuzsovou si predsa písal aj predseda koaličnej Sme rodina, ktorý jej dokonca posielal peniaze...

Niečo som počul. Ale o tom, že medzi ním a Zsuzsovou prebehla intenzívnejšia komunikácia som neregistroval.

V poslaneckom klube OĽaNO sú poslanci rôzne hodnotovo orientovaní. Kam by ste sám seba zaradili?

V niektorých veciach som konzervatívny a v niektorých liberálny. Prikláňam sa však k liberálnejšiemu smeru. Teda konkrétne stredovo liberálnemu smeru.

V klube máte aj opačný extrém. A to poslancov z veľmi konzervatívneho kresťanského krídla ako pani Záborskú a pána Vašečku.

Pani Záborskú poznám aj z iného pohľadu. Máme otvorené debaty a dokonca si tykáme. Smejeme sa na rôznych veciach. Nemyslím si, že konzervatívny človek sa dokáže zasmiať aj na primitívnom humore. Nevnímam ju ako nejakého katolibanca, či ortodoxného kresťana. Čo sa týka klubu, máme rôzne hodnotovo orientovaných ľudí. Sám sa považujem za sociálne cítiaceho človeka a opieram sa o svoju vlastnú autenticitu tým, že som Róm. Sám som bol nejakým spôsobom diskriminovaný. Nebudem preto diskriminovať iné menšiny.

Spomenuli ste, že ste viac liberál. Prečo parlament rieši interrupčný zákon?

Podľa reakcií vidieť, že je to otázka, ktorá ľudí zaujíma. Časť voličov proste čakala, že budeme túto tému riešiť.

Ako liberál určite nepodporíte v treťom čítaní novelu zákona o potratoch z dielne Anny Záborskej.

Neviem vám v tejto chvíli povedať, ako sa k tomu definitívne postavím. Zatiaľ som hlasoval za jej koaličný návrh zákona. Pretlačili sme ho do druhého čítania. Už dnes viem, že návrh bude mať veľa pozmeňujúcich návrhov. Je to skôr miernejší návrh, ktorý chce pomôcť ženám. Nevidím ho ako ideologický. Dalo sa očakávať, že takýto návrh zákona príde do parlamentu. Téma prišla skoro. Ľudia očakávajú rozdelenie koalície v tejto otázke.

Ľudia skôr od vás očakávajú, že budete predkladať opatrenia na zmiernenie koronakrízy a nie novely zákona o interrupciách.

Áno. Veď opatrenia koronakrízy sa riešia pravidelne. Nemyslím si, že iniciatíva na zmenu interrupčného zákona prišla od poslancov, ale bola to iniciatíva z mediálnej oblasti.

To myslíte vážne? Média tlačili na parlament, aby poslanci predkladali sprísnenie interrupčného zákona?

Skôr sme cítili tlak od spoločnosti cez médiá, ale aj od opozície. Opozícia predsa prišla s návrhom zákona o sprísnenie interrupčného zákona. Preto my, ako koalícia sme predložili svoj návrh zákona v tejto oblasti. Kým opozičný návrh je o zákaze interrupcií, tak ten náš je skôr o pomoci ženám.

Koalícia predsa nemusí predkladať svoje návrhy zákonov, keď do parlamentu ide opozičný návrh zákona. Stačí za neho len nezahlasovať. A nemusíte dávať svoj návrh.

Podľa mňa by sa to s nami ťahalo. Prídu ešte ďalšie hodnotové otázky, s ktorými chce opozícia narušiť stabilitu vládnej koalície. A budú nám takýmto spôsobom hádzať polená pod nohy.

Opozícia chce rozhádať koalíciu tým, že predkladá svoje návrhy zákonov?

Hodnotovými otázkach sa pokúsia rozbiť koalíciu.

Chodia za vami opoziční poslanci, aby ste podporili ich návrhy zákonov?

Za mnou nebol ani jeden. A čo sa týka ostatných, neviem odpovedať.

Ak správne rozumiem, tak keď opozícia predloží návrh zákona o registrovanom partnerstve, tak koalícia ich predbehne a predloží svoj návrh zákona?

Nechcem predbiehať. Ak niečo takéto príde do parlamentu, tak predpokladám, že budeme mať k tomu klub a dohodneme sa v rámci koalície. Koalícia predsa nestojí na mojej osobe.

V každom volebnom období sa poslanecký klub OĽaNO rozpadol a nezostal kompletný. Ako funguje poslanecký klub OĽaNO v tomto volebnom období?

Sme koaliční poslanci, ktorí tvoria koalíciu. Dohody o hlasovaní sú. Do parlamentu prichádzajú aj návrhy, ktoré sú názorovo a hodnotovo orientované. Pri niektorých návrhoch máme tzv. voľnú ruku. To si však vždy povieme na klube. K iným návrhom zákonov sa bavíme konštruktívne, ako budeme hlasovať. Máme rôznych poslancov s rôznymi názormi, preto naše zasadnutia klubov trvajú dlhšie.

Hádate sa?

Nie.

Chodíte na modlitebné stretnutia v parlamente?

Nie. Ale do kostola chodím. Som veriaci.

Čo myslíte, prečo najviac percent vo voľbách získalo OĽaNO?

Boli v tom emócie. Igor Matovič je autentický politik, ktorý 10 rokov v parlamente hlásal, presadzoval a odokrýval rôzne kauzy všetkých strán. Bol symbolom pravdy.

Nevolili vás preto, že ste sľubovali antikorupčné zákony?

Áno. Bol to samozrejme program a aj otvorená anketa, kde si ľudia vyberali, čo bude v programovom vyhlásení vlády. Aj vďaka tomu sme vyhrali voľby. Nestretol som sa s tým ani v zahraničí, aby si program vytvorili ľudia sami.

Kto z vládnej koalície je vám najbližší ľudsky a politicky?

S niektorými politikmi sa poznám roky. V OĽaNO pôsobím od roku 2013. Je ťažké povedať jedno meno. Ale mám blízko k Erikovi Ňarjašovi, Jarovi Naďovi a Igorovi Matovičovi. A z koaličným poslancov je to asi Peter Pčolinský, s ktorým sa často bavíme v salóniku. Rovnako je to Vlaďa Marcinková, moja bývalá spolužiačka. Pochádzame obaja z Levoče.

A aký máte vzťah s poslancami opozície?

Stretávame sa v salóniku. Žiadne osobné vzťahy tam ale nehľadajte.

Prezentujete sa ako hrdý Róm. A čo poslanci Kotlebovcov?

Myslíte extrémistov?

Máte s nimi problém? Resp. pocítili ste z ich strany nejakú nevraživosť?

Nemáme žiadny vzťah. Nevyhýbam sa im a ani oni mne. Maximálne sa pozdravíme ako kolegovia. Aby som bol konkrétny, vediem s nimi súdne spory. S poslancom Mazurekom sme na seba podali trestné oznámenia. Som presvedčený, že títo ľudia s ideológiou, ktorú presadzujú v parlamente aj žijú. Mazurek pre mňa nikdy nebude partnerom v žiadnej oblasti.

Máte pocit, že sa na vás pozerajú zhora?

Sme na rovnakej pozícií. Svoj mandát som obhájil. Neviem, aké preferenčné krúžky získali poslanci od Kotlebu. Možno sa na mňa pozerajú zvrchu, ale pocítiť mi to ešte nedali. Ak mám byť úprimný, tak sa slušne pozdravia.

Kto je vašim politickým vzorom v politike?

Je to môj otec (Peter Pollák – súčasný europoslanec pozn.red), hoci máme iné názory na mnohé veci a potom Igor Matovič.

A v čom máte s otcom iné názory?

Otec je skôr konzervatívny a ja stredovo liberálny.

Aké sú vaše ambície v politike?

Chcem posunúť rómsku problematiku dopredu. A je to jedno či to bude z postu ministra, premiéra, prezidenta alebo poslanca.

Máte pripravené návrh, ktoré pomôžu rómskej problematike?

Je to vzdelanie a zamestnávanie. Sú to témy, ktoré som komunikoval už počas kampane. Chcem navrhnúť povinné predprimárne vzdelávanie už od 3 rokov. Veľa detí z rómskej komunity nebude neprávom tak v budúcnosti zaradených do špecializovaných škôl, lebo budú ovládať slovenčinu. A práve takéto školy pre rómske deti stoja štát dvakrát toľko. Deti od troch rokov dostaneme do školského systému, kde sa v prvom rade musia naučiť materinský jazyk. A tým je slovenčina. Rómske deti prichádzajú do škôl s tým, že neovládajú slovenčinu. Ja som bol ten istý prípad. Po slovensky som sa naučil v materskej škole. Dodnes doma rozprávame len po rómsky. Do školy som nastupoval, že som už vedel po slovensky. Príkladom je, že keď sa rodiny odsťahovali napríklad do Anglicka, tak deti sa v škôlke naučili po anglicky s prízvukom a boli hneď zaradené do normálneho anglického systému.

Na stránke vášho hnutia som sa dočítala, že ste vyrastali v osade. Aké bolo vaše detstvo v osade?

Myslím si, že veľmi príjemné. Nevnímal som to tak, že vyrastám niekde inde. Dodnes tam žijú rodičia, sestra. Každý víkend sa tam vraciam. Nemám pocit, že by mi malo niečo chýbať.

Pre väčšinu ľudí je predstava rómskej osady polorozpadnuté domy, zanedbané deti, ktoré sa túlajú ulicami bosé. V takej osade ste teda nevyrastali.

Naša osada je zhluk domov na dvoch uliciach, ktoré sú prepojené s mestskou časťou Levoče. Každý tam má vysporiadaný pozemok a každý tam má oplotený veľký viacgeneračný dom. Aj toto, čo hovorím a kde som vyrastal je osada. Ja nemám problém povedať, že som z osady.

Stretávate sa so spolužiakmi či kamarátmi z osady?

Mnohí mi vyčítali a hovorili, že teraz keď sa učím, či som gadžo. V škole som patril medzi lepších žiakov. Keď sme išli na prechádzku, nikto mi nechcel dať ruku, lebo som Róm. Nevnímal som to a nevenoval som tomu pozornosť. Ani v škole, ani na krúžkoch. Raz mi jeden duchovný povedal, že nemám na to upozorňovať. A mal pravdu. Som predsa človek.

Cítite veľký rozdiel v tejto oblasti v Bratislave a na východe Slovenska?

Bratislava je multikultúrna a farebnejšia v porovnaní s východnejšou časťou nášho Slovenska. Je to o kultúre a spôsobe života. Východ je menej rozvinutý. Chápem často aj výhrady väčšinového obyvateľstva voči Rómom, ktorí spôsobia problémy. Ale zase netreba paušalizovať. Sú dobrí a zlí ľudia v každom spoločenstve. Východ bohužiaľ stále žije rasizmom a chudobou.

V Bratislave ste sa stretli s rasizmom a diskrimináciou?

Áno. V jednom podniku večer. Nemôžem povedať, že by išlo len o mňa. Dovnútra nepúšťali aj ďalších cudzincov.