VRAŽDA KUCIAKA Dokazovanie je skončené! Budú sa čítať záverečné reči

dnes bude na súde vypovedať kriminalista a znalec z odboru IT Dušan Mikulaj, znalca navrhol prokurátor, obhajoba a obžalovaní súhlasili

v pondelok opäť vypovedal Zoltán Andruskó, ktorý je právoplatne odsúdený za sprostredkovanie vraždy sprostredkovať

Andruskó znova poprel, že by obžalovanej Alene Zsuzsovej dlhoval peniaze

Andruskó vypovedal, že obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör mal byť tým, ktorý chcel zahladiť stopy po vražde

obhajca Zsuzsovej požiadal senát, aby predvolal Dušana Kracinu, ktorý sa mal podľa Andruskóa angažovať v hľadaní bieleho koňa, ktorý by na popud práve Bödöra zobral na seba vinu v kauze vraždy novinára

Zsuzsová nazvala Andruskóa "debilko" a hlasno sa smiala na Andruskóových slovách a na sarkastických poznámkach Kočnera

v prípade je neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára

ONLINE

13:44 Tomáš Szabó počúva záverečnú reč prokurátora, pri opise toho, ako sa skutok stal, nesúhlasne krútil hlavou.

13:42 Vďalšej časti podrobne opisoval, ako sa skutok dvojnásobnej vraždy stal.

13:41 "Publikačná činnosť Jána Kuciaka podnikateľovi vadilo, lebo vedel, že to môže byť prekážka v jeho snahe byť predsedom politickej strany," skonštatoval prokurátor.

13:39 Prokurátor Turan zopakoval obsah telefonátu, v ktorom sa Kočner Kuciakovi vyhrážal tým, že bude hľadať špinu na neho a na jeho rodinu.

13:37 Prokurátor v záverečnej veci uviedol, že informácie v Kuciakových článkoch neboli na štýl "jedna pani povedala", ale boli to seriózne informácie a analýzy podložené faktami.

13:35 "Vyšetrovanie sa zameralo na publikačnú činnosť, ktorá sa okrem iného zamerala na podnikateľskú činnosť Mariana Kočnera," povedal prokurátor a hovorí o článkoch, v ktorých Kuciak písal o Kočnerovi. Prvýkrát ho okrajovo spomenul v článku z roku 2017. Prvýkrát, kedy riešil Kočnera podrobne bol článok z 31. január 2017, v ktorom opísal ako Kočner a jeho známy ovládli Technopol.

13:34 Prokurátor momentálne číta informácie o vražde Kuciaka a Kušnírovej a ako telá našli. Prokurátor objasňuje závery pitvy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rodičov opäť premáhajú emócie.

13:31 Vyšetrovaniu vraždy bolo podľa prokurátora venovaná mimoriadne úsilie. „Nikto nemohol vedieť, čo obsahuje komunikácia Mariana Kočnera a aký to bude mať pre osoby následok,“ povedal.

13:29 "Vo vyšetrovaní vraždy Kuciaka a Kušnírovej sme sa dostali do situácie, kedy médiá publikovali a vyťahovali háklivé veci a dokonca veci, ktoré boli v štádiu šetrenia," povedal prokurátor.

13:28 Záverečnú reč číta prokurátor. Povedal, že s takýmto trestným činom sme sa na Slovensku v takom rozsahu nestretli. "Skôr sme to videli vo filmoch," povedal Turan.

13:27 Dokazovanie je skončené. Budú nasledovať záverečné reči.

13:25 "Po porade senátu vyhlasujem toto uznesenie. Súd odmieta vykonať všetky dosiaľ navrhnuté dôkazy, pretože zistil skutkový stav veci v rozsahu, ktorý je potrebný a nevyhnutný na rozhodnutie. Ostatné návrhy dôkazov sa budď týkajú okolnosti, ktorá nie je podstatná pre čin, alebo takých okolností, ktoré už súd zistil," povedala predsedníčka senátu Sabová. Voči tomuto uzneseniu nie je možné sa odvolať.

13:21 Hlavné pojednávanie pokračuje po obednej prestávke.

12:20 Súd prerušil pojednávanie do 13:15 za účelom obedňajšej prestávky.

Zdroj: topky

12:19 "Trestné konanie sa vedie dlhú dobu, dôkazy, ktoré boli zabezpečované, mali k dispozícii. Mohli sa s nimi oboznámiť a kedykoľvek sa vyjadriť. Považujem to za prdlžovanie procesu," povedal prokurátor.

12:16 Lipšic považuje ďalšie predloženie dôkazov za zbytočné predlžovanie súdu. Navrhuje ďalšie dôkazy zamietnuť. Kvasnica aj prokurátor sa s tým stotožňujú.

12:14 "Ďalšie dôkazné materiály nie sú podané," povedala Sabová. Lipšic navrhuje odmietnutie dôkazov. Ide o dôkaz, v ktorom sa rieši strana Cieľ a jej zakladanie, ide o stranu, ktorú chcel založiť Marian Kočner.

12:13 Zsuzsová chce prečítať jej vyjadrenia. "Zsuzsová žiada, aby boli prečíané jej vyjadrenia, ktoré spdu zaslala písomne," skonštatovala Sabová.

12:10 Jeden z dôkazov doručil Para včera vo večerných hodinách. Senát berie do úvahy predložené návrhy na ďalšie dôkazy aj späťvzatie Lipšicovho návrhu.

Zdroj: topky

12:05 Obhajca Mariana Kočnera Marek Para predkladá ďalší návrh na doplnenie dokazovania.

12:03 Predsedníčka senátu čítala výpovede skvedkyne. Ide o Timeu Litvaiovú, priateľku Tomáša Szabóa. Zoznámili sa v roku 2018 až po vražde Kuciaka a Kučnírovej. Pre políciou vypovedala aj o tom, že vzťah Miroslava Marčeka a Szabóa sa menil. Kočner po vykonaní dôkazu poznamenal, že Andruskó vedel, že bude zadržaný.

11:57 Súd pokračuje takmer po hodine v pojednávaní. Strany síce môže navrhnúť dôkazy, no schváliť ich musí senát. Ak sa tak nestane, dokazovanie je ukončené.

11:45 Prestávka trvá už 45 minút, senát sa ešte stále radí.

11:00 Súd prerušil pojednávania na desať minút za účelom prestávky a krátkej porady.

10:59 Para navrhuje, aby sa prečítalo 12 strán komunikácie medzi Zsuzsovou a Andruskóom. Rovnako navrhuje prečítať aj komunikáciu v maďarčine za prítomnosti tlmočníčky, ktorá podľa Paru vyvracia Andruskóovu výpoveď.

Zdroj: topky

10:57 Viacero dôkazov navrhuje aj Kočnerov právnik Marek Para.

10:51 Roman Kvasnica trvá na tom, aby bol vykonaný dôkaz, teda aby sa prehral telefonát medzi Marianom Kočnerom a Petrom Tóthom z väzby. Zsuzsová trvá na tom, aby boli prečítané Andruskóove výpovede.

10:48 Daniel Lipšic a prokurátor sa vyjadrili, že nebudú trvať na predložení ďalších dôkazov. A svoje návrhy na dôkazy stiahli.

10:45 Všetci traja majú čistý register trestov. Súd však eviduje, že Alena Zsuzsová bola v 90. rokoch odsúdená za autonehodu.

10:44 Lipšic aj Kvasnica následne skonštatovali, že výpoveď svedka Andruskóa je dôveryhodná.

10:42 "V tomto prípade Zoltán Andruskó krivo obvinil aj mňa," povedal Kočner na adresu Kočkovičocej a pokračoval so slovami, že nikdy o ňom netočila reportáž ani podobne. "Pán Kočner, vy si asi mýlite miestnosť," povedala rázne Sabová. "V tom prípade som skončil," dodal Kočner. Vestenická následne podala trestné oznámenie za krivú výpoveď na Zoltána Andruskóa.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

10:41 "Podľa dôkazov je jasné, že Zoltán Andruskó je klamár. Ja som si vraždu, za ktorú som súdená, neobjednala," povedala Zsuzsová.

10:40 Predsedníčka senátu zahrnula do dôkazov aj uznesenie o začatí a ukončen trestného stíhania v prípade smrti Leony Kočkovičovej, redaktorky RTVS, ktorá zomrela v januári 2017.

10:30 Kočnerovu poznámku k vyjadreniu prokurátora Turana Sabová zamietla. Zsuzsová uviedla, že všetky tie mapky môže zahodiť. "Ja nebývam na tej adrese, ktorá je na mapke vyznačená," namietala Zsuzsová. "Ešte raz pani Zsuszová, máte sa vyjadrovať k dôkazu, nie k procesným stranám," povedala Sabová.

10:21 Výsluch svedka Dušana Mikulaja sa končí.

10:18 "Vyjadrenie svedka je v úplnom rozpore s vyjadrením z predošlých výpovedí zo dňa 11. marca 2020, kde sa žiadne SMS medzi mnou a Andruskóm nenachádzajú a nenachádza sa ani žiadna lokalizácia pána Andruskóa v Kolárove," hovorí Zsuzsová. "Táto dnešná tabuľka bola účelovo doplnená a zmanipulovaná," povedala.

Dušan Mikulaj Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

10:15 Sudkyňa Sabová prerušila Kočnera a upozornila ho, že sa má vyjadriť k dôkazu, ktorý je dnes na súde.

10:13 Po presunutí sa do Moče, mal Andruskó volať s Ladislavom Krecsikom, tvrdí Kočner. Ide o muža z Maďarska, ktorý predal vraždenú zbraň. Kočner tvrdí, že má záznam aj o tom, že sa Andruskó s Krecsikom stretli.

10:12 "Na základe tabuliek, ktoré pán svedok predložil, prečítam veci, ktoré sú jasné. Ide o telefonáty a SMS-ky, pretože dátové prenosy nie sú jasné," povedal Kočner. Opäť hovorí o tom, kde sa nachádzala Zsuzsová a Andruskó. Snaží sa spochybniť fakt, že sa stretli. "Obec Moča sa nachádza 24 minút od Komárna. Musel teda odísť z Komárna okolo ôsmej ráno," povedal Kočner.

10:06 Daniel Lipšic nemá otázky, pýta sa Roman Kvasnica.

10:05 Sabová sa pýtala, či sa môžu BTS stanice prekrývať. "Áno, môžu," odpovedal Mikulaj.

10:04 Obhajkyňa Zsuzsovej Vestenická sa pýta, ako sa mohlo jedno číslo nachádzať na dvoch BTS približne v rovnakom čase, keď sú od seba 20 km. "Toto je navádzacia otázka, nezaznelo to," povedala Sabová. Vestenická otázku opravila. Prokurátor Turan ju namietal. "Svedok povedal, že tieto vzdialenosti neskúmal," povedala predsedníčka senátu Sabová.

10:01 Teraz sa pýta Alena Zsuzsová. Po jednej otázka skončila. Chcela sa pýtať na veci aj mimo dôkazov z dnešného dňa pojednávania. Zsuzsová preto ďalšie otázky nekládla.

10:00 Kočner sa pýta na veci, ktoré neboli predmetom jeho odbornej činnosti. "Bolo to predmetom vašej činnosti?" pýtala sa sudkyňa. "Nie," odpovedal Mikulaj.

9:50 Sudkyňa Sabová upozornila Kočnera, že otázky, ktoré sa pýta, sú zistiteľné z prílohy. "Ale ja chcem, aby to potvrdil svedok Mikulaj," povedal Kočner.

9:47 Kočner sa pýta, kde sa nachádzalo číslo Andruskóa o 7:37 ráno 22. februára 2018. „Základňová stanica Svätý Peter,“ povedal Mikulaj. Ďalej sa pýta, kde sa nachádzal Andruskó pred desiatou a v roôznych ďalších časoch. Pýta sa na Andruskóa.

9:46 K výsluchu svedka pristupuje Kočner. "Pán inžinier, mám na vás pár otázok," povedal Kočner.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

9:44 Pred pol treťou si mali volať Szabó a Marček. Szabó mu volal po stretnutí s Andruskóom. "Trištvrte hodinu potom, ako sa číslo, ktoré používa Andruskó, presunulo z Kolárova do Komárna," povedal Mikulaj. Toto sa odohralo 23. februára 2018.

9:42 Andruskó sa pred jednou presunul do Kolárova. "Ešte 13:32 je Andruskóove číslo na BTS stanici v Kolárove," povedal Mikulaj. Jeho číslo sa následne vzdialilo do Komárna.

9:36 22. februára okolo 12-ej až druhej poobede je možná lokalizácia v Bratislave. Predpoludním mala do Bratislavy podľa dát prísť Alena Zsuzsová, ktorá sa vyskytovala v okolí Auparku. V rovnakom čase bol v okolí Vajanského nábrežia Marian Kočner. Na rovnakom mieste sa mali zdržať okolo dvoch hodín.

9:33 Prvý prienik Andruskóa a Zsuzsovej, ktorý naznačuje ich stretnutie, je v Komárne okolo ôsmej ráno 22. februára 2018, ide o približne rovnaký čas a miesto. Okolo deviatej hodiny je odoslaná SMS správa od Zsuzsovej Andruskóovi s tým, že on odpovedal asi dvoma SMS správami.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

9:28 Mikulaj teraz vysvetlí súdu dôkazy.

9:27 V údajoch, z ktorých odborné vyjadrenie vyplýva, sú telefónne čísla Zsuzsovej, Andruskóa, Marčeka, Kočnera, Szabóa. „Vzhľadom na lokalizačné údaje, mohlo dôjsť k stretnutiu majiteľov týchto telefónnych čísel,“ číta prokurátor.

9:23 Mikulaj sa plne odvoláva na písomne podaný výsledok odbornej činnosti z 13. Júla. Prokurátor navrhol, aby odborné vyjadrenie prečítal svedok, ktorý pridá aj svoj komentár. „Je to jeho práca,“ uviedol prokurátor. Predsedníčka senátu uviedla, že najprv sa musí toto vyjadrenie prečítať, až tak ho môže komentovať svedok Mikulaj.

9:17 Mikulaj je oslobodený od mlčanlivosti počas celého pojednávania. Vypracoval odborné vyjadrenie z odboru počítačovej kriminality. Mikulaj už je na mieste a pred sebou má tabuľky. Opäť bude vysvetľovať pohyby v telefónoch. Na obrazovke, ktorú vidia všetci v sále, sa zobrazujú dáta z 22. ferbruára 2018, teda deň po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

9:11 Podmienky na vykonanie dnešného hlavného pojednávania sú splnené. Súd bude pokračovať v dokazovaní výsluchom svedka Dušana Mikulaja.

9:09 Sudkyňa Sabová pripomenula, že nie je povolený zvukový prenos, čo však neplatí v prípade vynesenia rozsudku.

9:07 Na hlavnom pojednávaní je prítomná rodina Kuciaka, rodičia aj obaja súrodenci Jozef a Mária. Rovnako je tu matka Martiny Kušnírovej Zlatica so synom Lukášom a jeho manželkou.

9:06 Znalec Dušan Mikulaj bude dnes vypovedať už piatykrát.

9:04 Sudkyňa Ružena Sabová zahájila 21. deň hlavného pojednávania v prípade vraždy Kuciaka.

8:55 Na pojednávanie už dorazili obžalovaní Alena Zsuzsuová, Marian Kočner a Tomáš Szabó.

Zdroj: topky

Zdroj: topky

8:30 O malú chvíľu sa začne ďalší deň súdneho pojednávania v Pezinku vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Podľa znalca sa do Kočnerovej Threemy nezasahovalo

Znalec Dušan Mikulaj už vypovedal koncom júna. Kriminalista z oblasti informačných technológií vtedy pred senátom ŠTS vylúčil, že by sa zasahovalo do mobilných telefónov Mariana Kočnera. a aplikácie Threema. Mikulaj vtedy na súde vysvetlil, že sa teoreticky dá dopísať správa do aplikácie, ako to tvrdia obžalovaní Kočner a Zsuzsová, no zanechalo by to stopy a také tam Mikulaj nenašiel.

Kriminalista tiež vysvetlil, že ku každej správe odoslanej cez aplikáciu Threema vzniká unikátny alfanumerický kód, v aplikácii zostane aj po vymazaní správ. Kódy z Kočnerovho telefónu sa zhodujú s tými, ktoré sa našli v telefóne Zsuzsovej. Obžalovaní sa na súde bránili tým, že nikdy nepopierali komunikáciu ako takú a že kód nehovorí nič o obsahu danej komunikácie.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.