ROZHOVOR Hlina rozobral vládu na súčiastky: Potopa populizmu a nebezpečná Záborskej hra s interrupciami

Tento týždeň sa sedemnásti poslanci vládneho OĽaNO a poslanec Sme rodina Jozef Lukáč rozhodli podporiť novelu zákona. Išlo o prekvapenie, keďže v tomto kontexte sa spomína aj porušenie koaličnej dohody, a síce v tom, že za opozičné návrhy z dielne ĽSNS sa nehlasuje. Návrh kotlebovcov ohľadom interrupcií podporili také mená ako Richard Vašečka, Anna Záborská, Zita Pleštinská či poslanec Sme rodina Jozef Lukáč.

18 poslancov OĽaNO a Sme rodina, ktorí podporili návrh ĽSNS Zdroj: nrsr.sk

V parlamente boli podané až štyri podoby novely zákonov o potratovej politike. Okrem tej z OĽaNO boli dva z nich z dielne ĽSNS a ostatné od Jána Podmanického a Kuffovcov. Ako to vnímate ako konzervatívec, nie je ich zbytočne veľa?

Je. Určite. Takáto vážna téma si určite zaslúži dôstojnosť a povedal by som aj predprípravu. Kvantita neznamená kvalitu.

Čo pozitívne a čo negatívne vidíte na novele od pani poslankyne Anny Záborskej z OĽaNO?

Ja som za zvýšenú ochranu počatého života. Vždy som bol a vždy budem. Tento návrh v niečom môže pomôcť. V niečom je však zlý a v niečom je vyslovene nebezpečný. Uvediem príklad toho, v čom je podľa môjho názoru zlý. Rozdelenie príspevku pri narodení. To som ešte ako poslanec navrhoval, aby sa ten príspevok v niektorých prípadoch pri niektorých sociálnych skupinách nevyplácal ako jednorazová dávka, ale nech sa to rozdelí. Vtedy som navrhoval, aby sa časť vyplatila pri narodení, ďalšia časť keď ide dieťa do škôlky a pri nástupe do školy. Bolo to z toho dôvodu, aby pri tých peniazoch bol o niečo vyšší predpoklad, že ich rodičia použijú na dieťa. Žiaľ, sú prípady, keď tieto peniaze vôbec neslúžia na potreby dieťaťa, ale len sa sanujú dlhy u úžerníka. Preto ma prekvapilo, že zákonodarcovia a predkladatelia idú opačným spôsobom s tým, že chcú časť príspevku vyplatiť ešte skôr ako sa dieťa narodí.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko, Topky/Ján Zemiar

Toto ja hodnotím ako zlé, ale je to vec názoru. Ale čo hodnotím ako vyslovene nebezpečné, je zvýšená dávka pri narodení dieťaťa, ktoré nie je schopné života. Ide o jednorazovú dávku vo výške dokopy 4000 eur. Hodnotím to ako mimoriadne nebezpečné, lebo ak sú u nás sociálne skupiny, kde úžerníci kontrolujú, kedy má žena menštruáciu, resp. plodné dni len kvôli tomu, aby sa vedeli domôcť k svojim dlhom a motivácia je v tomto prípade príspevok 850 eur, tak pri príspevku vo výške 4000 euro naozaj môžu nastať situácie, ktoré si nevieme ani predstaviť, ale, žiaľ, môžu nastať. Ako príklad uvediem Anglicko, kde boli prekvapení nárastom detí, ktoré sa narodili s postihnutím a bolo to špeciálne pri komunite našich Rómov, ktorí sa tam vysťahovali. Keď sa hľadala istá korelácia, tak sa skonštatovalo, že sa nedá vylúčiť, že kvôli zvýšenému príspevku pri takto narodenom dieťati môže dochádzať k zámernému vnútromaternicovému poškodeniu plodu. Viem, že to znie desivo, ale tieto prípady sa naozaj môžu stať. Z tohto som teda zhrozený a považujem to za nebezpečné. Tu môže mať niekto pocit, že bude pomáhať, aby nezabíjali nenarodené deti, ale za určitých okolností môžeme hovoriť, že toto ustanovenie zákona môže pomáhať k tomu, aby sa tie nenarodené deti nakoniec zabíjali.

V prípade úžerníkov, o ktorých hovoríte, viete uviesť aj príklady takýchto osôb na Slovensku?

Dajú sa nájsť rôzne informácie k prípadom, že na to, aby ste vrátili úžerníkovi dlh, porodíte dieťa a máte 850 eur a spomínaný úžerník si časť z toho zoberie. Žiaľ, ešte sme s tým veľa neurobili a teraz mám dokonca pocit, že to ideme ešte zhoršiť. Ak za dieťa, ktoré nie je schopné života sa vyplatí 4000 eur, tak je to desivé. Uvedomte si, že ak niekde stačilo aj tých 850 eur, tak v prípade ešte vyššieho násobku tejto sumy to môže byť ešte viac motivujúce. Naozaj verím, že poslanci sa nad tým zamyslia a tieto skutočnosti budú analyzovať.

Myslíte si, že v období pandémie Covid-19 by mali byť potratové zákony tak vysokou prioritou v parlamente? Premiér Igor Matovič pred voľbami hovoril o tom, že hodnotové otázky pôjdu na štyri roky takpovediac na vedľajšiu koľaj.

V potravinách sa môžete aj trikrát prežehnať ale na koniec musíte zaplatiť. Buď v hotovosti alebo kartou a toto je dôležité. Pán Boh nám dal slobodu, aby sme si o tom, ako chceme spravovať svoj život rozhodovali sami. Nestanovuje sadzby DPH ani hospodárske stratégie. Ja som si naozaj myslel, že v tejto chvíli je dôležité robiť tak, aby sa nám nezrútil systém. A náš ekonomicky systém je naozaj ohrozený, my sme na hrane. Nám stačí málo, aby sa nám ekonomika zrútila, veľmi málo a preto by som tú energiu, ktorú máme, radšej venoval tomu, aby sme v tých spomínaných potravinách mali čím zaplatiť. Tým nechcem povedať, že tieto témy nie sú dôležité ale je to vec zadania priorít. Niekedy mám pocit, že niekto ku niečomu zákon nepotrebuje a niekomu môžete napísať aj 500-stranový zákon a aj tak ho nebude dodržiavať. To môže byť aj v prípade týchto kultúrno-etických témach.

Späť k Matovičovi. Ako vidíte obrat z vyjadrenia pred voľbami o tom, že by sa mali hodnotové otázky odložiť na 4 roky a napriek tomu poslanci vyťahujú krátko po voľbách novelu zákona o potratoch?

V určitý moment sa vám rozum zatiahne a začne za vás rozprávať Amygdala alebo nejaké podvedomie. To je aj spôsob robenia politiky – vypínate racionálno a zapínate podvedomie či pocit ohrozenia, hadí mozog. Áno, tento typ politiky a politikov je teraz vysoký, majú úspech. Pracujú s emóciami, vášňami. Pre nich je ohrozením kriticky zmýšľajúci, slobodný človek. Žiaľ, tento trend politiky je zrejmý aj v Európe a Slovensko sa mu nevyhlo. Tu však treba upozorniť, že ak si postavíte politiku na emócii, tak vás dneska môžu milovať, ale už zajtra vás budú nenávidieť. Má to veľké riziká.

Ste veľkým kritikom Mariana Kotlebu z ĽSNS. Ako komentujete hlasovanie 18 poslancov z OĽaNO a Sme rodina, ktorí podporili návrh z dielne ĽSNS v oblasti novelizácie potratového zákona? Čítali ste návrh tohto zákona?

Priznám sa, že nie. Ale je to aj procesná vec – s fašistami sa nehlasuje. Vy nemôžete fašistom zakázať, aby zahlasovali za váš návrh zákona. Príde mi však perfídne, keď sa spoliehate na to, že fašisti vám zahlasujú za Váš návrh zákona, ale úplne najperfídnejšie je, keď vy hlasujete za návrh fašistov. To je niečo, čo je podľa mňa ďaleko za hranou a neviem, na čo všetko si ešte budeme zvykať v tejto krajine.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Koalícia je na tejto téme značne rozdelená. Táto téma sa rieši na štyroch návrhoch zákona. Myslíte si, že takáto vláda je na štyri roky životaschopná?

Ťažko povedať. Skôr by som to videl ináč. Na to, aby boli predčasne voľby potrebujete, aby za nich zahlasovalo 90 poslancov. Z tých 90 poslancov pri súčasnom zložení parlamentu sa však až polovica z nich tam už znova nedostane. Keďže platí pravidlo „za všetkým hľadaj peniaze“, tak môžeme zjednodušene konštatovať to, že prečo by 45 poslancov nechcelo ďalej poberať plat a zahlasovalo za predčasné voľby? Spory určite budú. Pnutia budú. Prísne vzaté to však môže aj vďaka tomuto parametru ďalej ako tak fungovať. Nebude to hodnotový tmel, ale „ekonomický“ tmel, obzvlášť ak „vonku“ mimo parlament bude zúriť kríza. Veď si to už teraz takto pomaly testujú na dvoj koalícii Kollár – Matovič, ktorá je schopná vládnuť s Kotlebom, či potichu alebo verejne, za určitý moment budú vedieť vládnuť aj s Pellegrinim a za určitý moment možno budú vedieť vládnuť aj so Smerom, tak môj odhad tej situácie je, že to môže byť divoké, zaujímavé, ale ak si niekto myslí, že budú predčasné voľby, tak ja by som až tak ďaleko nešiel. Možno aj kvôli tomu, že okrem ekonomického parametru aj kvôli parametru – , že majú s kým vládnuť.

Zvláštne, že to spomínate, lebo Matovič na jednej zo svojich posledných tlačoviek vyslovil hypotézu, že práve vy by ste sa mohli teoreticky spojiť s Tomášom Druckerom, Petrom Pellegrinim či dokonca s Robertom Ficom.

Ja teraz nie som parlamentný politik. Mám pocit, že polici a ľudia by mali chcieť a mať chuť chrániť demokraciu. Otázka je že s kým. A ak napríklad vznikne absurdný projekt vládnych novín, tak my, čo by sme chceli brániť demokraciu, by sme mali robiť kontrapunkt v podobe opozičných novín. Ak chcete robiť opozičné noviny, tak ich hádam nebudete robiť so Smerom a s ĽSNS. Potom vám tam už tých možnosti veľa nezostáva. Nejaké diskusie prebehli a aj ďalšie prebiehajú. Samozrejme, že boli aj s pánom Druckerom a čo sa týka pána Pellegriniho, ja som s ním o ničom takom nerozprával.

Zdroj: Topky/J8n Zemiar

Na hlasovanie spomínaných poslancov OĽaNO a Sme rodina chce vysvetlenie už aj predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Odišli by ste z vlády, ktorá hlasuje s ĽSNS v rámci hodnotových otázok? Chceli by ste vysvetlenie na koaličnej rade?

Vysvetlenie určite. Ale na konci dňa by to bolo bez výsledku. Môže tam dôjsť k tomu že „ja tebe – ty mne“. Ak konzervatívci nedodržiavajú dohody a hlasujú s fašistami, tak sa môže stať aj to, že liberáli nebudú dodržiavať dohody a budú hlasovať možno vo svojej agende. Ale to je vecou istého vývoja.

Opäť sa vraciate k idei, že koalícia funguje na základe pnutia?

Áno a aj bude fungovať. Zatiaľ. Neviem, čo by sa ešte malo stať. My si tu naozaj zvykáme. Vládni poslanci hlasujú s fašistami, chvála pánu Bohu sa niekto proti tomu ozval ale aj to sa ozval len preto, lebo by bolo smutné, ak by sa nikto neozval, asi len taká povinná jazda. Ale podľa mňa sa nič zásadné neudeje a nabudúce si zvykneme na ďalšie a ďalšie veci. Potom liberáli možno vrátia štípanec ale nič zásadné sa neudeje. Budeme v tomto populizme a v tom, čo sme videli a zažili, žiaľ pokračovať. Sú totiž určité predikcie toho, čo sa môže stať so slovenskou ekonomikou a tá je určite krehká, mimoriadne krehká a my sa tomu nevenujeme, ale napríklad včera bola tlačovka (o sociálnom balíčku vlády, pozn. red.) ako keby sme peniaze oberali po stromoch. Ten populizmus je naozaj neskutočný.

Súhlasíte teda s tým, že trinásty dôchodok z tohto balíčka vlády je, ako hovoria opozičné strany, falošným dôchodkom?

V politike je žiaľ naozaj dôležité to, že nie ako veci sú, ale ako sa javia. A to je presne ten spôsob robenia politiky, ktorý mne nevyhovuje. Takto sa nerobí poctivá politika. Úplným „Guru“ robenia takejto politiky je Igor Matovič. On naozaj osekal trinásty dôchodok, predal to však tak, že dôchodcom hovorí ako im dal a ešte k tomu im pribalil iné skupiny obyvateľstva, ktoré majú tlieskať tejto pomoci. Predal to ináč ako to bolo kúpené.