Ministerstvo zdravotníctva je ochotné o interrupciách diskutovať: Vníma slobodu ženy

"Ale v prípade, že sa to bude vyžadovať, sme otvorení diskusii. Ale aktuálne toto nie je prioritná téma na stole. Sme ochotní počúvať, ale vždy budeme skôr hľadať riešenia na to, ako pomôcť žene, ktorá by napríklad sa rozhodla pre interrupciu zo zlých ekonomických alebo sociálnych dôvodov," uviedla.

Podľa jej slov je aktuálne predčasné predkladať akékoľvek závery k tejto problematike, pretože rezort momentálne rieši oveľa pálčivejšie veci. Ak by sa však téma týkajúca sa umelého prerušenia tehotenstva dostala do roviny odbornej diskusie, hlavným rozmerom je to, aby sa nestalo napríklad to, že by ženy užívali interrupčné tabletky nekontrolovateľne. MZ SR zdôraznilo, že bude počúvať názory odbornej verejnosti.