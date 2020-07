Vláda schválila predĺženie podpory firiem a SZČO: Projekt má prispieť k udržaniu pracovných miest

Minister práce Milan Krajniak

BRATISLAVA - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť dlhšie čerpať pomoc od štátu, a to do konca septembra tohto roka. Vyplýva to z návrhu ministerstva práce na predĺženie projektu Prvá pomoc, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkou, ktorá sa týkala práve časového obdobia, dokedy sa má táto pomoc predĺžiť. Opatrenie má prispieť k udržaniu pracovných miest na Slovensku.