Škandál v parlamente! FOTO Poslanci si prezerali propagačné materiály na zbrane

Včera sa v parlamente venovali najmä rozprave k štátnemu rozpočtu a okrem iného sa hlasovalo aj o kontroverznom interrupčnom návrhu z dieľne poslancov OĽaNO. Niektorí poslanci sa však počas rozpravy či prestávky venovali inej téme. Na stoloch mali letáky s nesmrtiacimi zbraňami.

Ján Blcháč Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Absolútne scestná propagácia

Leták si so záujmom pozeral aj poslanec Smeru Ján Blcháč a Marek Kotleba, brat predsedu strany ĽSNS. Obaja si leták prezerali pomerne detailne. Na stole ho mal položený aj poslanec OĽaNO Peter Vons. Zaujímalo nás, kto letáky do sály priniesol a prečo sa v nej vlastne takéto propagačné materiály nachádzali.

Peter Vons Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Som veľmi rád, že ste zaznamenali túto zvláštnu a podľa mňa absolútne scestnú propagačnú iniciatívu, ktorá podľa mňa nemá čo hľadať v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky," povedal pre Topky Vons.

Marek Kotleba si takisto leták prezeral. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Takáto forma a obsah propagácie podľa neho nie sú v súlade s poslaním najvyššej zákonodarnej inštitúcie. "Verím, že propagácia komerčných aktivít sa tu neudomácni. Ja osobne sa s takouto iniciatívou nestotžňujem. Keďže k danej problematike nemám viac informácií, neviem, aký bol skutočný zámer realizátora akcie. Ak išlo len o zaujatie médií, tak sa im to podarilo," dodal poslanec s tým, že nemá informácie o tom, kto letáky do sály priniesol.

S otázkami sme oslovili aj poslancov Jána Blcháča a Mareka Kotlebu. Zatiaľ nereagovali.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Leták so zbraňami

Medzi viacerými poslancami koloval leták, na ktorom boli zobrazené tzv. nesmrtiace zbrane. Šlo o štyri typy - PSX 1, JPX Jet Protector, JPX4 Jet Defender a Guardian Angel II. V prípade PSX 1 ide o obranný sprej, ostatné tri nesmrtiace zbrane vystreľujú korenistú látku navrhnutú, ktorá podráždi oči, nos a pokožku a majú za úlohu zastaviť útočníka bez trvalých následkov. Otázne je, či je vhodné, aby sa takéto letáky v sále vyskytovali. V súvislosti s tým sme oslovili Kanceláriu Národnej rady SR. Letáky by mohli súvisieť s pripravovanou zbraňovou amnestiou z dielne poslancov Smeru.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Problém s vizuálnymi pomôckami

S propagačnými materiálmi mal v minulosti problém aj bývalý predseda parlamentu Andrej Danko. A tak sa zrodilo jeho parlamentné "prikázanie", ktoré radikálne obmedzilo využívanie rôznych vizuálnych pomôcok. Práve kvôli tomu viackrát vykázal zo sály aj súčasného premiéra Igora Matoviča. Išlo napríklad o zákaz nosenia transparentov, plagátov či letákov do sály. Rovnako zakázal aj vyhotovenie zvukových či videozáznamov, či zákaz zvukových a videoprezentácií počas rozpravy.

Zdroj: Topky/Maarty

S pištoľou v parlamente

V minulosti prišiel jeden z kotlebovcov do parlamentu so zbraňou. Nešlo však o atrapu, ale o skutočnú zbraň s nábojmi. Išlo o poslanca Petra Krupu. S pištoľou prišiel do parlamentu 21. marca 2016. Vo vestibule ju dobrovoľne odovzdal bezpečnostnej službe. Dôvod, prečo si zbraň do parlamentu doniesol, neprezradil. Krupovi neskôr polícia zadržala zbrane aj zbrojný preukaz, ktorý mu neskôr vrátili.

Návrh z dielne Smeru

Aktuálne poslanci opozičného Smeru navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu, ktorá by mala platiť od novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Doteraz sa na Slovensku uskutočnili tri zbraňové amnestie, v rámci ktorých odovzdali občania takmer 11.tisíc zbraní a cez 82-tisíc kusov streliva. Posledná sa skončila v máji 2015, druhá zase v júni 2010 a prvá v roku 2006.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný prostriedok

Zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný prostriedok pri objasňovaní trestných činov so zbraňou, uviedol policajný prezident Milan Lučanský, ktorý zastáva názor, že na Slovensku by mala byť vyhlásená v poradí už štvrtá zbraňová amnestia. "Je potrebné urobiť štatistické analýzy a vyhodnotiť závery predošlých zbraňových amnestií. Ja osobne som ich zástancom. Doterajšie zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný prostriedok pri objasňovaní trestných činov so zbraňou. Každá odovzdaná zbraň, pri ktorej bolo zistené, že bola použitá pri trestnej činnosti, posunie políciu o krok ďalej vo vyšetrovaní. Taktiež je to veľmi efektívny proces, ako znížiť počet nelegálne držaných zbraní v obehu," vysvetlil Lučanský.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Viacerí experti sa vyjadrili, že amnestie napomáhajú k zníženiu počtu nelegálne držaných zbraní a zníženiu počtu trestných činov so zbraňou. Ich preskúmanie na oddelení balistiky odboru kriminalistickej identifikácie Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) napomáha identifikovať, či so zbraňou nebol spáchaný trestný čin. V rámci tretej amnestie odovzdal najviac zbraní občan z Košického kraja, a to až 64 kusov.

Rekord

Išlo o rekord. Z toho bolo 34 rôznych revolverov, ostatné boli dlhé zbrane. V Košiciach jeden občan odovzdal ruskú protitankovú pušku z obdobia druhej svetovej vojny. Jednou z najstarších odovzdaných zbraní bola pruská ihlovka Dreyse z roku 1861. Slováci odovzdali aj samopaly a guľomety z vojnového obdobia, a to niekedy vo veľmi dobrom stave. Raritným odovzdaným samopalom bol nemecký Bergmann MP 18 - jeden z prvých samopalov na svete.

V rámci tretej amnestie bola odovzdaná aj známa americká puška z čias "Divokého západu" značky Winchester Model 1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná pre cárske Rusko. Jej orientačná cena bola 3000 eur. Bola odovzdaná aj ďalšia legendárna americká puška Sharps, ktorá sa používala najmä za americkej občianskej vojny Sever proti Juhu koncom 19. storočia a tiež v časoch "Divokého západu". Na všetkých amnestiách sa podieľal dlhoročný vedúci oddelenia balistiky odboru kriminalistickej identifikácie KEÚ Ján Zemeník, ktorý zomrel v roku 2015 a bol pokladaný za jedného z najlepších expertov na zbrane nielen na Slovensku.