Takto ste Lučanského ešte nevideli! Pred koncom vo funkcii si plní dôležitý sen vo VIDEU

Lučanský hneď v úvode hovorí, že si splnil sen na traktore. "To, že som posledné roky zastával vysoké funkcie vo vedení Policajného zboru neznamená, že som na 24 hodín zapratal v kancelárii či na poradách," hovorí na úvod policajný prezident.

Manuálna práca mi nikdy nesmrdela

Čaru videí na sociálnej sieti nakoniec predsa len podľahol aj Lučanský, ktorý najskôr sníma sám seba, aby bolo evidentne, že za volantom sedí on a potom kameru nasmeroval dopredu, kde sa usilovne pracuje. "Manuálna práca mi nikdy “nesmrdela”, v podstate každý víkend oddychujem takouto formou. Naposledy sa mi splnil sen, keď som si mohol zajazdiť na traktore a pomôcť so stohami sena. Čo myslite, mal by som sa tomu od septembra venovať profesionálne?" pýta sa Lučanský v závere statusu.

Takto ho často nevídať

Ten je vo videu navyše oblečený úplne inak, ako ho poznáme napríklad z tlačoviek. Človek by ho hádam bez štandardných nohavíc a košele ani nespoznal v červenom tričku a rovnako sfarbenej šiltovke otočenej dozadu.